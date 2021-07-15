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«Фонтанка-SUP» станет свободной от коронавируса зоной

На шестом фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» будут действовать дополнительные антикоронавирусные ограничения в соответствии с новым постановлением Смольного. Как сообщили организаторы мероприятия, пройти на территорию феста можно будет только по ПЦР-тесту, справке о вакцинации или справке о перенесенном ковиде.

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«Заплыв по рекам и каналам на сапах «Фонтанка-SUP» стал не только мероприятием, которое пропагандирует здоровый и активный образ жизни, но и настоящей визитной карточкой Петербурга, новой традицией. Как для организаторов фестиваля для нас крайне важно, чтобы наше мероприятие было безопасным для его участников. Учитывая последние требования по проведению физкультурных мероприятий в городе, мы разработали регламент безопасности, который включает в себя ряд требований и ограничительных мер: соблюдение безопасной дистанции, ношение масок, обработка рук антисептиками», — прокомментировал нововведения генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

Основным нововведением стало следующее требование к участникам заплыва: вход в зону мероприятия будет разрешён только райдерам (участникам заплыва), прошедшим электронную регистрацию, и только при предъявлении ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия, или сертификата вакцинации, или справки о перенесенном заболевании (COVID-19). Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут. Справки или сертификаты необходимо будет предъявить на входе в бумажном или электронном виде.

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«Уверен, что участники с пониманием и ответственностью отнесутся к ограничительным мерам. Мы за безопасный SUP», — добавил Дмитрий Витковский.

8 июля губернатор Петербурга подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления, которая отличается более строгими ограничениями. «Продление ограничений в Петербурге — это необходимость, которая никуда не денется, пока город не достигнет коллективного иммунитета», — заявил 12 июля Александр Беглов.

О конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:

  • На странице в ВК;
  • На странице в ФБ;
  • В инстаграме fontankasup.

Партнеры VI Международного фестиваля «Фонтанка-SUP»

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway

Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году он состоится 31 июля, при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Также напоминаем, что участие в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля. Предусмотрен и вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности есть на сайте фестиваля.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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Комментарии (13)

266159595
Ой, куда то там, не пустят тех кто не вакцинировался. А в следующем году не пустят тех кто дважды вакцинировался.
Посижу дома.
Nikolay Kuzetsov
А также гендиру фонтаночного портала.
Nikolay Kuzetsov
После форума и АП - еще и массовый заплыв по канализационным стокам, кишащим мириадами коронавирусов, чудненькая идея. Плюс тысячные купания на таких же чистых пляжах. И все перед осенью и массовым возвращением домой отдохнувших отдыхальщиков. Пламенный привет вашему талантливому губеру.
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