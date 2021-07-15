«Фонтанка-SUP» станет свободной от коронавируса зоной

«Заплыв по рекам и каналам на сапах «Фонтанка-SUP» стал не только мероприятием, которое пропагандирует здоровый и активный образ жизни, но и настоящей визитной карточкой Петербурга, новой традицией. Как для организаторов фестиваля для нас крайне важно, чтобы наше мероприятие было безопасным для его участников. Учитывая последние требования по проведению физкультурных мероприятий в городе, мы разработали регламент безопасности, который включает в себя ряд требований и ограничительных мер: соблюдение безопасной дистанции, ношение масок, обработка рук антисептиками» , — прокомментировал нововведения генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

Основным нововведением стало следующее требование к участникам заплыва: вход в зону мероприятия будет разрешён только райдерам (участникам заплыва), прошедшим электронную регистрацию, и только при предъявлении ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия, или сертификата вакцинации, или справки о перенесенном заболевании (COVID-19). Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут. Справки или сертификаты необходимо будет предъявить на входе в бумажном или электронном виде.

«Уверен, что участники с пониманием и ответственностью отнесутся к ограничительным мерам. Мы за безопасный SUP», — добавил Дмитрий Витковский.

8 июля губернатор Петербурга подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления, которая отличается более строгими ограничениями. «Продление ограничений в Петербурге — это необходимость, которая никуда не денется, пока город не достигнет коллективного иммунитета», — заявил 12 июля Александр Беглов.

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