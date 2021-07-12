Беглов заявил, что все устали от коронавирусных ограничений, но это необходимость сегодняшнего дня

«В этом году лето радует солнцем и теплом. Но коронавирусная инфекция никуда не делась. Это заставляет всех оставаться собранными и нацеленными на скорейшее формирование коллективного иммунитета. По требованию Роспотребнадзора мы продлили ограничения, принятые ранее, чтобы прервать цепочки распространения коронавируса. Это необходимость сегодняшнего дня», — заявил Беглов 12 июля в традиционном радиообращении на «Радио России».



Несмотря на усталость от ограничений, единственный путь их преодолеть — наращивать темпы вакцинации, отметил губернатор. «Мир устал, да и мы все, от ограничений. Все хотели бы вновь свободно передвигаться по стране и миру. Обходиться без масок. Но говорить об этом будет возможно только тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет. Это значит, мы должны увеличить темпы вакцинации», — отметил Беглов.

