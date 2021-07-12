FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
4
Печать

Беглов заявил, что все устали от коронавирусных ограничений, но это необходимость сегодняшнего дня

Продление ограничений в Петербурге — это необходимость, которая никуда не денется, пока город не достигнет коллективного иммунитета, заявил губернатор Александр Беглов.

«В этом году лето радует солнцем и теплом. Но коронавирусная инфекция никуда не делась. Это заставляет всех оставаться собранными и нацеленными на скорейшее формирование коллективного иммунитета. По требованию Роспотребнадзора мы продлили ограничения, принятые ранее, чтобы прервать цепочки распространения коронавируса. Это необходимость сегодняшнего дня», — заявил Беглов 12 июля в традиционном радиообращении на «Радио России».

Несмотря на усталость от ограничений, единственный путь их преодолеть — наращивать темпы вакцинации, отметил губернатор. «Мир устал, да и мы все, от ограничений. Все хотели бы вновь свободно передвигаться по стране и миру. Обходиться без масок. Но говорить об этом будет возможно только тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет. Это значит, мы должны увеличить темпы вакцинации», — отметил Беглов.

8 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. После завершения чемпионата Европы по футболу данные ограничения воспринимались как неизбежные, однако излишней строгостью они не отличаются.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Guest1234
Он же знает метод, как снизить заболеваемость. Надо провести большие мероприятия типа ЧМ или Алых Парусов. Они ж с Потехиной провели исследование и выяснили, что среди участников праздника и их семей только снижение наблюдается. Значит, надо больше народу вовлечь в праздник, и победим очередную волну!
266092560
Беглову лучше бы молча уйти в отставку. Как он еще не сгорел со стыда от своего убожества!
тов
Привитые болеют, привитые носители вируса и заражают, поэтому они должны носить маски. Вакцины от предыдущих штаммов, но вакцинировать все равно должны всех именно ими и именно сейчас?

Плчему власти так важно выполнить приказ ВОЗ - ведь это по всем другим вопросам потенциальный противник?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний