В Германии ввели режим военной катастрофы из-за наводнения

Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе республики.



«Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за тяжелой ситуации. Это решение приняла министр Аннегрет Крамп-Карренбауэр», — сообщает 16 июля Deutsche Welle.

По заверению властей, новый режим позволит более оперативно реагировать на происходящее. В военном ведомстве подчеркнули, что для борьбы со стихией отправили 850 солдат бундесвера.

Ливни на западе и юго-западе Германии, а также в Бельгии идут с понедельника, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Жертвами наводнения в Европе стали около 100 человек.