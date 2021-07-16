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В Германии ввели режим военной катастрофы из-за наводнения

Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе республики.

«Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за тяжелой ситуации. Это решение приняла министр Аннегрет Крамп-Карренбауэр», — сообщает 16 июля Deutsche Welle.

По заверению властей, новый режим позволит более оперативно реагировать на происходящее. В военном ведомстве подчеркнули, что для борьбы со стихией отправили 850 солдат бундесвера.

Ливни на западе и юго-западе Германии, а также в Бельгии идут с понедельника, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Жертвами наводнения в Европе стали около 100 человек.

О наводнении в Германии читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

AKo
Зато у нас кожеедович отправляет пожарный самолет в Турцию, в то время как восток страны охвачен лесными пожарами
DEMOMON
Странное название - военная катастрофа. Почему не природная, их что, бомбили?
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