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«Моим дочерям 13 и 17 лет. Я не знаю, живы ли они». Немецкое благополучие смыла вода

Катастрофой называют чиновники то, что происходит в Германии и Бельгии. С наводнением борются с начала недели, погибших десятки, пропавших без вести сотни.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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«Фонтанка» собрала несколько страшных иллюстрацией того, что может сделать стихия с богатыми и, казалось бы, предусмотрительными европейцами.

«Такой катастрофы мы не видели никогда. Это действительно ужасно», — заявил изданию Bluewin глава правительства земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.

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Наводнение бушует в немецких районах Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. В Германии погибли 94 человека, а 1 300 считаются пропавшими без вести. «Моим дочерям 13 и 17 лет. Но я не знаю, живы ли они», — рассказал журналистам мужчина из городка Альтенбурга.

В городе Эрфтштадт образовался огромный провал, и в него съезжают дома.

В Рейнланд-Пфальце задействовали вертолеты для спасения людей из затопленных районов, однако иногда помощь требуется самими спасателям. Жители достали пожарного из потока воды.

В районе затопления много небольших деревень и населенных пунктов. «Это было — как цунами, как водяной вал. Поток воды просто обрушился на нас», — делится жительница деревни Шульд с населением 700 человек в комментарии Kolner Stadt-Anzeiger.

«Я видел что-то подобное в Азии. Я знаю людей, которые тут живут. Теперь у них нет ничего», — заявил очевидец Stern.

К ликвидации последствий ЧП привлечена армия. Грузовики вытаскивают из воды танками.

По информации BILD, люди в Хаймерцхайме ждут спасателей на чердаках.

В Зинциге двенадцать человек с ограниченными возможностями погибли в результате наводнения. Помощь не успела до них добраться, пишет Bild.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Ливни на западе и юго-западе Германии, а также в Бельгии идут с понедельника, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В Бельгии из-за наводнения погибли около 10 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

мухомор
А где же все комментаторы, что с упоением смаковали затопление в Крыму и саркастически упрекали Кремль, что не предотвратили. Смехдержава и все такое. А в нормальной стране такое невозможно.
Nafanka
Дааа, немцы они в этом случае более уязвимы, чем мы... Эт у нас каженный год "то понос, то золотуха" - то стихийные бедствия на территории, то рукотворные... А немцы - онЭ "тепличные" к таким выкрутасам природы непривычные... им особливо тяжело... Это не японцы и индонезийцы всякие...
Ну что?! Опять "здравствуйте, поволжские немцы!" ?! )))
f0ntan
Я б на месте Меркель, узнав о таком ЧП у себя, на родине, бросила бы в Вашингтоне Байдена, и срочно рванула к себе в Германию
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