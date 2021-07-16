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«Фонтанка» собрала несколько страшных иллюстрацией того, что может сделать стихия с богатыми и, казалось бы, предусмотрительными европейцами.



«Такой катастрофы мы не видели никогда. Это действительно ужасно», — заявил изданию Bluewin глава правительства земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.