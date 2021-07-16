«Фонтанка» собрала несколько страшных иллюстрацией того, что может сделать стихия с богатыми и, казалось бы, предусмотрительными европейцами.
«Такой катастрофы мы не видели никогда. Это действительно ужасно», — заявил изданию Bluewin глава правительства земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.
Incredible scenes - German floods #Hochwasser #Ueberschwemmung #Flutwelle #Germany #Deutschland #GermanFloods https://t.co/xLwlhFYjXQ— Pascal Meier,MD (@DrPascalMeier) July 15, 2021
Наводнение бушует в немецких районах Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. В Германии погибли 94 человека, а 1 300 считаются пропавшими без вести. «Моим дочерям 13 и 17 лет. Но я не знаю, живы ли они», — рассказал журналистам мужчина из городка Альтенбурга.
Incredible forces! Deadly floods in Germany - just horrible #Hochwasser #Ueberschwemmung #Flutwelle #Floods #GermanFloods #Germany #Unwetter #ClimateChange https://t.co/ZgGq4ZX1mi— Pascal Meier,MD (@DrPascalMeier) July 15, 2021
В городе Эрфтштадт образовался огромный провал, и в него съезжают дома.
++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM— BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021
В Рейнланд-Пфальце задействовали вертолеты для спасения людей из затопленных районов, однако иногда помощь требуется самими спасателям. Жители достали пожарного из потока воды.
Anwohner retten Feuerwehrmann 👏🤝👍🏼🤝👏 Residents save firefighter#Hochwasser #Starkregen #Feuerwehr #Helfer #Unwetter #Deutschland #ueberschwemmung #Flutwelle #flut #nrw #RheinlandPfalz #teamwork #retter #Germany #Flood #floodinggermany #firefighters— FlowerOfTheForest (@FlowerOfTheFor1) July 15, 2021
Quelle: Facebook pic.twitter.com/xUnpBKyRNw
В районе затопления много небольших деревень и населенных пунктов. «Это было — как цунами, как водяной вал. Поток воды просто обрушился на нас», — делится жительница деревни Шульд с населением 700 человек в комментарии Kolner Stadt-Anzeiger.
«Я видел что-то подобное в Азии. Я знаю людей, которые тут живут. Теперь у них нет ничего», — заявил очевидец Stern.
К ликвидации последствий ЧП привлечена армия. Грузовики вытаскивают из воды танками.
#Hochwasser in #NRW: Dank der Unterstützung der vielen #Soldaten der #Bundeswehr kriegen wir in #Hagen auch den schwersten Lkw aus dem Schlamm. Dafür sorgen die #Versorger des #Heer|es mit ihren Bergepanzern aus #Unna. #LogistikRollt #FürEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/xmQhYdGkhD— Heer (@Deutsches_Heer) July 15, 2021
По информации BILD, люди в Хаймерцхайме ждут спасателей на чердаках.
В Зинциге двенадцать человек с ограниченными возможностями погибли в результате наводнения. Помощь не успела до них добраться, пишет Bild.