Силовики зашли в МО «Сосновая Поляна» по билетам. Там ищут обогащение на концертных контрактах на 1,7 млн

По информации «Фонтанки», дело возбуждено Следственным комитетом в конце июня в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации МО «Сосновая Поляна». Вопросы вызвали два контракта на организацию праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 8 марта.



Договоры общей стоимостью в 1,7 млн рублей заключили с индивидуальной предпринимательницей. «В нарушение требований законодательства должностные лица из числа руководства муниципального образования приняли и оплатили работы по контракту при отсутствии документов, подтверждающих фактическое предоставление услуги», — сообщают в прокуратуре. В частности контракт на концерт, посвященный Международному женскому дню, жителям должны были предоставить 339 билетов.