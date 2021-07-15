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Силовики зашли в МО «Сосновая Поляна» по билетам. Там ищут обогащение на концертных контрактах на 1,7 млн

В отношении чиновников из руководства МО «Сосновая Поляна» возбуждено уголовное дело

Следственные мероприятия в администрации МО в Красносельском районе Петербурга прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом 15 июля сообщает горпрокуратура.

По информации «Фонтанки», дело возбуждено Следственным комитетом в конце июня в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации МО «Сосновая Поляна». Вопросы вызвали два контракта на организацию праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 8 марта.

Договоры общей стоимостью в 1,7 млн рублей заключили с индивидуальной предпринимательницей. «В нарушение требований законодательства должностные лица из числа руководства муниципального образования приняли и оплатили работы по контракту при отсутствии документов, подтверждающих фактическое предоставление услуги», — сообщают в прокуратуре. В частности контракт на концерт, посвященный Международному женскому дню, жителям должны были предоставить 339 билетов.

Сотрудников правоохранительных органов в администрации утром 15 июля увидели те, кто пришёл на приём. Один из очевидцев рассказал, что ему встретился глава МО Максим Бабаев в наручниках. Один из депутатов муниципального совета «Сосновая Поляна», Дмитрий Бойко подтвердил, что в здании проходили обыски. По его словам, недавно КСП проводило в муниципалитете проверку и выявило незначительные нарушения.

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Комментарии (3)

domepic
Нужно сделать единый реестр парковок/стоянок с оплатой через приложение. А всякие секты парковочные запретить. Тем самым в приложении сразу будет видно ко владелец, также горожане смогут писать отзывы. Также лицензировать охрану стоянок и обязать их страховать имущество на время нахождения на парковке.
alexadmin
А чего только туда? Скупка билетов втридорога на всякие бессмысленные мероприятия - один из любимых методов. Поднимите руки, какое МО этим не занимается.
Батарейкин
Копейки какие-то
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