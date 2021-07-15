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Федеральное правительство выделит 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки в Петербурге

Правительство РФ направит 3 млрд рублей на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Об этом 15 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«За счёт этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки. Она соединит Западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит, поможет серьёзно разгрузить движение в исторической части города», — сказал он.

Договоренности о строительстве Витебской развязки были зафиксированы в ходе ПМЭФ-2021. Общая стоимость вместе с подготовкой территории составит 39 млрд рублей, 19 млрд дает город, по 10 — федеральный бюджет и концессионер, ЗСД «Магистраль Северной столицы», по соглашению с которой строится объект. Между тем строительство уже идет силами российско-турецкого генподрядчика и его субподрядчиков.

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Комментарии (3)

Never_Mind
Не понял... Строится платная дорога за деньги налогоплательщиков, а доходы с дороги пойдут в частные руки? Это как???
Джек водогрей
Я так понял что развязка будет связана с зсд, а соответственно будет платная, 25% зсд теперь у арабов и деньги будем платить им в том числе. А теперь вопрос, будет что то десплатное зачёт налогов или это глупый и риторический вопрос?
IrinI
Читаю: "феодальное правительство..."
Вот оно восприятие) слово правительсво воспринимается только так 🤣
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