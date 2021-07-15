Таиланд открыл для привитых туристов три острова. Иностранцы пока ехать не торопятся

Как сообщает 15 июля издание The Thaiger, Таиланд открыл курортные острова Самуи, Пханган и Тао для граждан страны и иностранных туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Министерство туризма королевства ожидает «медленный старт» турпотока на островах. По оценке ведомства, он восстановится лишь через пару месяцев.

Сегодня же, в первый день открытия Самуи, туристы не приедут. Завтра, 16 июля, на острове ожидают всего 11 иностранцев, которые будут журналистами.

В начале июля первым для туристов открылся Пхукет. Чтобы избежать карантина, путешественникам необходимо привиться Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайскими Sinovac и Sinopharm. «Спутника V» в списке нет.