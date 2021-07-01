Пхукет теперь принимает вакцинированных туристов. «Спутник V» в Таиланде пока не признали

Власти Таиланда в первый день июля открыли Пхукет для вакцинированных от COVID-19 иностранцев.
«Пхукет снова открывается c 1 июля», — сообщает 1 июля издание The Thaiger.
Иностранцам, которые не хотят сидеть на карантине, за 14 дней до поездки или позже необходимо сделать прививку утвержденными ВОЗ и Таиландом препаратами. В списке находятся Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайские Sinovac и Sinopharm.
АТОР уточняет, что в списке из 66 стран, откуда Пхукет принимает туристов, оказалась и Россия. При этом «Спутник V» пока не признан ВОЗ и не зарегистрирован в королевстве.
«Таиланд запросил данные об испытаниях вакцины у российской стороны, чтобы решить вопрос с признанием вакцины. Эксперты полагают, что российские туристы смогут поехать на Пхукет ближе к осени», — рассказали в ассоциации.
Другие курорты королевства откроются для туристов осенью. Так, Паттайя уже объявила, что отменит карантин для вакцинированных туристов с 1 октября. Всего Таиланд рассчитывает принять порядка 10 миллионов туристов в 2021 году.