В одну воронку дважды. В Таиланде семь человек подхватили сразу британский и индийский штаммы ковида

В Таиланде зафиксировали семь случаев заражений сразу двумя штаммами ковида — британским и индийским. Инфицирование «гибридной» болезнью может быть связано с проживанием людей в условиях скученности.



Как сообщили в РИА Новости 12 июля, медики обнаружили инфицирования в Бангкоке. Об этом на пресс-конференции в министерстве здравоохранения журналистам рассказал генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак.



По словам эксперта, случаи заражения сразу двумя штаммами были зафиксированы и в других странах. Они могут быть связаны с проживанием в условиях скученности.

