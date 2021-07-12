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В одну воронку дважды. В Таиланде семь человек подхватили сразу британский и индийский штаммы ковида

В Юго-Восточной Азии семь человек заразились одновременно несколькими разновидностями коронавируса

В Таиланде зафиксировали семь случаев заражений сразу двумя штаммами ковида — британским и индийским. Инфицирование «гибридной» болезнью может быть связано с проживанием людей в условиях скученности.

Как сообщили в РИА Новости 12 июля, медики обнаружили инфицирования в Бангкоке. Об этом на пресс-конференции в министерстве здравоохранения журналистам рассказал генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак.

По словам эксперта, случаи заражения сразу двумя штаммами были зафиксированы и в других странах. Они могут быть связаны с проживанием в условиях скученности.

Сирилак добавил, что у таких пациентов в Таиланде отсутствуют особенные симптомы. По его мнению, на данный момент нет свидетельств того, что смешанная болезнь проходит тяжелее.

Глава научного департамента минздрава страны также отметил, что сейчас видна тенденция к тому, что «дельта»-штамм коронавируса постепенно вытеснит более распространенный в Таиланде в предыдущие месяцы «альфа»-штамм.

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