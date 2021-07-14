Как сообщили 14 июля в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга, в последние годы наблюдается увеличение количества мест, где горожане замечают опасное растение. Только в июне новые очаги борщевика были обнаружены на Волхонском шоссе, в Отдельном и Буферном парках в Пушкине, в Муринском парке, на Приморском шоссе в Приморском районе, в сквере Спасателей, на Малой Балканской и Софийской улицах.

«Выкашивание борщевика по данным адресам включено в план работ по его уничтожению», — заявили в комитете.

Помимо этого, очаги фиксируются в Пискаревском парке, на улице Десантников, Петергофском шоссе, в Яблоновском саду, на проспекте Наставников, на набережной реки Смоленки, набережной Черной речки, в Луговом парке, в парке Авиаторов, на Зеленогорском шоссе и других.



«Мониторинг ситуации ведется постоянно. На всех участках, где обнаруживается борщевик, садово-парковые хозяйства устраняют его в течение вегетационного периода с мая по октябрь», — говорится в сообщении комитета.



Ранее «Фонтанка» показывала, как уничтожают борщевик в Муринском парке. Специалисты вышли на борьбу с сорняком в химических костюмах.



С начала лета горожане жалуются на заполонивший Петербург борщевик Сосновского. Заросли растения, при контакте с которым возникает ожог, а в некоторых случаях может наступить асфиксия, находят у многоквартирных домов, на остановках и даже детских площадках. В ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе «Фонтанке» рассказали, что уже госпитализировали нескольких пострадавших с ожогами от борщевика.

