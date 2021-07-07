В Калининском районе Петербурга специалисты вышли на борьбу с борщевиком Сосновского. Как рассказали «Фонтанке» 7 июля в городском комитете по благоустройству, уничтожение производится не только с помощью косьбы и выкапывания, но и обработкой растения гербицидами, поэтому сегодня в Муринском парке можно было встретить человека в защитном костюме.



«Мы используем гербициды в очень ограниченных случаях в городе. Вдали от каких-то оживленных участков. В данном случае в чаще парка, где мы находили сегодня борщевик, использование гербицидов было оправдано и полностью безопасно», — сказали в пресс-службе комитета.