В Калининском районе Петербурга специалисты вышли на борьбу с борщевиком Сосновского. Как рассказали «Фонтанке» 7 июля в городском комитете по благоустройству, уничтожение производится не только с помощью косьбы и выкапывания, но и обработкой растения гербицидами, поэтому сегодня в Муринском парке можно было встретить человека в защитном костюме.
«Мы используем гербициды в очень ограниченных случаях в городе. Вдали от каких-то оживленных участков. В данном случае в чаще парка, где мы находили сегодня борщевик, использование гербицидов было оправдано и полностью безопасно», — сказали в пресс-службе комитета.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Компанию сотруднику, распыляющему химическое вещество, составила группа человек с электрической косой, экипировка которых отличалась. В комблаге «Фонтанке» уточнили, что специалисты соблюдают главное правило — отсутствие открытых участков кожи. «Их форма обусловлена видами выполняемых работ. А они разные. Это рутинная работа. Не акция. Если борщевик обнаруживается, то он уничтожается», — добавили там.
«Фонтанка» рассказывала, что с начала лета горожане жалуются на заполонивший Петербург борщевик Сосновского. Заросли растения, при контакте с которым возникает ожог, а в некоторых случаях может наступить асфиксия, находят у многоквартирных домов, на остановках и даже детских площадках. В комблаге подтвердили, что жалоб стало больше, а в ГБУ «СПб НИИ скорой помощи