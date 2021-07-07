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Как в «красной зоне». Коммунальщики вышли на борьбу с борщевиком в Муринском парке

В Муринском парке в Петербурге борются с борщевиком с помощью гербицидов

В Калининском районе Петербурга специалисты вышли на борьбу с борщевиком Сосновского. Как рассказали «Фонтанке» 7 июля в городском комитете по благоустройству, уничтожение производится не только с помощью косьбы и выкапывания, но и обработкой растения гербицидами, поэтому сегодня в Муринском парке можно было встретить человека в защитном костюме.

«Мы используем гербициды в очень ограниченных случаях в городе. Вдали от каких-то оживленных участков. В данном случае в чаще парка, где мы находили сегодня борщевик, использование гербицидов было оправдано и полностью безопасно», — сказали в пресс-службе комитета.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Компанию сотруднику, распыляющему химическое вещество, составила группа человек с электрической косой, экипировка которых отличалась. В комблаге «Фонтанке» уточнили, что специалисты соблюдают главное правило — отсутствие открытых участков кожи. «Их форма обусловлена видами выполняемых работ. А они разные. Это рутинная работа. Не акция. Если борщевик обнаруживается, то он уничтожается», — добавили там.

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«Фонтанка» рассказывала, что с начала лета горожане жалуются на заполонивший Петербург борщевик Сосновского. Заросли растения, при контакте с которым возникает ожог, а в некоторых случаях может наступить асфиксия, находят у многоквартирных домов, на остановках и даже детских площадках. В комблаге подтвердили, что жалоб стало больше, а в ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе» рассказали, что уже госпитализировали нескольких пострадавших с ожогами борщевика. С проблемой активно борются и в Ленинградской области, где косить вредное растение направили осужденных.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Piter Russo
Уж скоро семена пойдут у них, а только косить собрались...
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