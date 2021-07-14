Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ученый предложил альтернативный способ оценки масштаба пандемии с помощью динамики присвоения так называемых эпидномеров. Согласно этой методике, в Северной столице заболевших коронавирусом как минимум в два раза больше, чем в статистике оперштаба, а прирост их числа во время третьей волны был в два раза быстрее, чем во время второй.



По словам аналитика, сейчас по нескольким независимым показателям виден согласованный спад. Среди них — тестирование, темпы прироста эпидномеров, запросы в «Яндексе» (обоняние падает, сатурация замедляется). Согласно опубликованному графику, в первые две недели июля было выдано примерно 100 тысяч эпидномеров и их общее число с начала пандемии перевалило за 1 млн. К концу месяца добавилось еще 100 тысяч. Однако за последние две недели темпы замедлились.