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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге идет на спад. Независимые аналитики подтвердили наблюдения Смольного

Третья волна коронавируса в Петербурге начала замедляться. Об этом рассказал на своей странице в Facebook Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ученый предложил альтернативный способ оценки масштаба пандемии с помощью динамики присвоения так называемых эпидномеров. Согласно этой методике, в Северной столице заболевших коронавирусом как минимум в два раза больше, чем в статистике оперштаба, а прирост их числа во время третьей волны был в два раза быстрее, чем во время второй.

По словам аналитика, сейчас по нескольким независимым показателям виден согласованный спад. Среди них — тестирование, темпы прироста эпидномеров, запросы в «Яндексе» (обоняние падает, сатурация замедляется). Согласно опубликованному графику, в первые две недели июля было выдано примерно 100 тысяч эпидномеров и их общее число с начала пандемии перевалило за 1 млн. К концу месяца добавилось еще 100 тысяч. Однако за последние две недели темпы замедлились.

Официальная статистика оперштаба также показывает замедление темпов роста заболеваемости, хотя говорит о гораздо меньшем числе выявленных случаев, чем число эпидномеров, которые выдаются не только по ПЦР-тестам, но по клиническому диагнозу. В Смольном ранее сообщали, что снижение числа госпитализаций позволяет надеяться, что пик третьей волны пройден.

Оперативный учет смертей с 24 июня фактически вышел на плато. «Судя по всему, плато — техническое и связано с пределами пропускной способности патологоанатомов. Если последнее предположение верно, то мы должны увидеть стабильно нисходящую динамику смертности примерно через неделю-две», — отмечает Алексей Куприянов

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Комментарии (8)

Swebaka
А это точно - третья волна?
gramm
Выражение "замедление темпов роста" и подобные им бессмысленны - "темпы" (как и скорость) не могут ни замедляться, ни ускоряться. Поэтому вышеприведенные рассуждения с использованием этих выражений "ни о чем".
Последнее утверждение "аналитика" выглядит странно - сомнительно, что "пропускная способность" патологоанатомов как-либо коррелирует с динамикой заболеваемости/смертности.
abitfrosty
Я как независимый наблюдатель могу заявить, что заболеваемость на таком уровне, на котором еще никогда не была. Мы бьем все рекорды!
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