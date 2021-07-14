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Суточная заболеваемость COVID-19 снижается в России два дня подряд. В Петербурге — небольшой рост

Заболеваемость коронавирусом снизилась по России, но не в Петербурге

За прошедшие сутки в РФ выявили 23 827 новых заболевших коронавирусом. Оперштаб по борьбе с пандемией 14 июля фиксирует снижение суточного прироста заболевших по стране.

Накануне этот показатель был 24 702, а позавчера — 25 140. Лидером по заболеваемости COVID-19 остается Москва с 3 966 за 24 часа. Антирекорд сегодня установлен в Крыму — 375 новых случаев.

В идущем третьим по этому показателю Петербурге, наоборот, наметился небольшой рост. Так, за прошедший день насчитали 1 942 новых инфицированных. Днем ранее их было 1 936.

За сутки на новый вирус проверили 34 446 жителей Петербурга. В Северной столице всего с начала пандемии выявили 495 835 заболевших.

По России насчитали 5 857 002 случая COVID-19. В мире зафиксировали уже почти 188 миллионов заболевших.

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