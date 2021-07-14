Накануне этот показатель был
В идущем третьим по этому показателю Петербурге, наоборот, наметился небольшой рост. Так, за прошедший день насчитали
За сутки на новый вирус проверили
По России насчитали
Суточная заболеваемость COVID-19 снижается в России два дня подряд. В Петербурге — небольшой рост
Заболеваемость коронавирусом снизилась по России, но не в Петербурге
За прошедшие сутки в РФ выявили 23 827 новых заболевших коронавирусом. Оперштаб по борьбе с пандемией 14 июля фиксирует снижение суточного прироста заболевших по стране.
Накануне этот показатель был
В идущем третьим по этому показателю Петербурге, наоборот, наметился небольшой рост. Так, за прошедший день насчитали
За сутки на новый вирус проверили
По России насчитали
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