Суточная заболеваемость COVID-19 снижается в России два дня подряд. В Петербурге — небольшой рост

Накануне этот показатель был 24 702 , а позавчера — 25 140 . Лидером по заболеваемости COVID-19 остается Москва с 3 966 за 24 часа. Антирекорд сегодня установлен в Крыму — 375 новых случаев.



В идущем третьим по этому показателю Петербурге, наоборот, наметился небольшой рост. Так, за прошедший день насчитали 1 942 новых инфицированных. Днем ранее их было 1 936 .

За сутки на новый вирус проверили 34 446 жителей Петербурга. В Северной столице всего с начала пандемии выявили 495 835 заболевших.