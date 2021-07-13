«Пассажиравтотранс» закупает несуществующие автобусы на 370 млн рублей. В конкурсную документацию закралась ошибка

Характеристики закупаемых «Пассажиравтотрансом» автобусов поставили участников тендера в тупик. Они разглядели в конкурсной документации противоречие, из-за которого поставить перевозчику требуемый транспорт оказалось все равно что отыскать единорога.



Речь идет о конкурсе на поставку 20 автобусов большого класса, работающих на сжатом природном газе, который был объявлен 29 июня. Начальная цена контракта — 373 млн. Вчитавшись в конкурсную документацию, потенциальные участники развели руками — предоставить соответствующие всем требования автобусы невозможно, потому что их попросту не существует.