«Пассажиравтотранс» закупает несуществующие автобусы на 370 млн рублей. В конкурсную документацию закралась ошибка

Характеристики закупаемых «Пассажиравтотрансом» автобусов поставили участников тендера в тупик. Они разглядели в конкурсной документации противоречие, из-за которого поставить перевозчику требуемый транспорт оказалось все равно что отыскать единорога.
Речь идет о конкурсе на поставку 20 автобусов большого класса, работающих на сжатом природном газе, который был объявлен 29 июня. Начальная цена контракта — 373 млн. Вчитавшись в конкурсную документацию, потенциальные участники развели руками — предоставить соответствующие всем требования автобусы невозможно, потому что их попросту не существует.
Исходя из колесной формулы, у автобуса должно быть 4 колеса, 2 из них — ведущие, длина — не более 12,5 м, три двери в салоне, три оси — передняя, задняя, средняя. Однако, как пояснили «Фонтанке» профессионалы, при таких характеристиках автобус не может иметь среднюю ось.
Об этом сообщили заказчику и участники конкурса. В разъяснениях к закупке сказано, что в конкурсную документацию будут внесены изменения. При этом срок подачи заявок истекает уже 16 июля.
Как ранее писала «Фонтанка», обновление подвижного состава происходит и на коммерческой маршрутной сети в рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания. Перевозчики, которые будут участвовать в конкурсах, должны закупить новый подвижной состав, в основном на сжиженном и компримированном газе, всего 2 800 единиц. Новая маршрутная сеть будет запускаться в три этапа — в апреле, июне и июле 2022 года, до этого предполагалось внедрять ее одним днем — 15 июля.