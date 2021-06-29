Петербургский «Пассажиравтотранс» покупает 20 автобусов на компримированном газе

Как сообщили «Фонтанке» в предприятии, 20 автобусов на компримированном (сжатом) природном газе должны прибыть до 15 октября 2021 года. Из технических требований — низкий уровень пола и приспособленность для нужд маломобильных пассажиров, а также современные системы оплаты проезда и зарядки для мобильных устройств. Салон должен вмещать не менее 86 человек, количество мест для сидения составит не менее 26.

Сообщается, что автобусы оборудуют системой интеллектуальной помощи водителю, она должна повысить безопасность перевозок и снизить влияние человеческого фактора на возникновение ДТП. Кроме того, система позволит анализировать качество управления автобусами, сможет предупредить об опасном сближении с пешеходом либо другим транспортным средством, о съезде с полосы, о превышении скорости движения. В автоматическом режиме будет обеспечен контроль «слепых зон».

На данный момент у «Пассажиравтотранса» 229 автобусов на компримированном природном газе.

Напомним, обновление подвижного состава происходит и на коммерческой маршрутной сети в рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания. Перевозчики, которые будут участвовать в конкурсах, должны закупить новый подвижной состав, в основном — на сжиженном и компримированном газе, всего 2 800. Новая маршрутная сеть будет запускаться в три этапа — в апреле, июне и июле 2022 года, до этого предполагалось внедрять ее в один день — 15 июля.