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Более 29 миллионов рублей взыскали с пьяных водителей в Петербурге за полгода

Любители «пьяной» езды в Петербурге за первые шесть месяцев 2021 года выплатили более 29 миллионов рублей штрафов ГИБДД. Причем в этом году судебные приставы возбудили на 826 таких исполнительных производств больше, чем в 2020-м.

Как сообщает 12 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, за прошедшие полгода петербургские приставы возбудили 2 200 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД по ст. 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде или передача управления транспортом пьяному) и ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования). За тот же период 2020 года в Петербурге было возбуждено 1 374 таких исполнительных производства.

Также с января по июнь включительно приставы возбудили в Петербурге более 183 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП РФ). С лихачей за этот срок взыскали более 105 миллионов рублей штрафов.

За минувшие выходные и пятницу, с 9 по 11 июля, сотрудники ДПС задержали в Петербурге и Ленинградской области 154 пьяных водителя. Еще 67 человек оформили за отказ пройти медосвидетельствование, сообщает УГИБДД. Также инспекторы пресекли 106 фактов выезда на встречную полосу и выявили 5 262 нарушения ПДД: 4 891 из них совершили водители и 371 — пешеходы. За административные правонарушения задержали 136 человек.

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Комментарии (4)

chip1
Было бы надежнее в довесок к штрафу отправлять этих клоунов на годик в колонию, всех, включая прокуроров и т.п. депутатов. А пьяных полицменов вообще ловят одного из 1000.
Mazzzz
Взыскали в пользу кого ? Если в пользу продавцов полосатых палок , то цифра не верна
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