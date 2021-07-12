Более 29 миллионов рублей взыскали с пьяных водителей в Петербурге за полгода

Любители «пьяной» езды в Петербурге за первые шесть месяцев 2021 года выплатили более 29 миллионов рублей штрафов ГИБДД. Причем в этом году судебные приставы возбудили на 826 таких исполнительных производств больше, чем в 2020-м.



Как сообщает 12 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, за прошедшие полгода петербургские приставы возбудили 2 200 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД по ст. 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде или передача управления транспортом пьяному) и ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования). За тот же период 2020 года в Петербурге было возбуждено 1 374 таких исполнительных производства.