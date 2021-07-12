Более 29 миллионов рублей взыскали с пьяных водителей в Петербурге за полгода

Любители «пьяной» езды в Петербурге за первые шесть месяцев 2021 года выплатили более 29 миллионов рублей штрафов ГИБДД. Причем в этом году судебные приставы возбудили на 826 таких исполнительных производств больше, чем в 2020-м.
Как сообщает 12 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, за прошедшие полгода петербургские приставы возбудили
Также с января по июнь включительно приставы возбудили в Петербурге более 183 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов за превышение скорости (
За минувшие выходные и пятницу, с 9 по 11 июля, сотрудники ДПС задержали в Петербурге и Ленинградской области 154 пьяных водителя. Еще 67 человек оформили за отказ пройти медосвидетельствование, сообщает УГИБДД. Также инспекторы пресекли 106 фактов выезда на встречную полосу и выявили