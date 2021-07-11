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На женщину, которую силовики выволокли из МФЦ в Москве, заведено уголовное дело

Жёстко задержанная полицейскими посетительница МФЦ в Москве стала фигуранткой уголовного дела

В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которую полицейские выволокли из здания МФЦ за отсутствие маски.

Как сообщает 11 июля «Новая газета» со ссылкой на источник, дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Информацию подтвердил адвокат фигурантки дела Олег Ярошик.

Напомним, что инцидент произошёл 25 июня. «Фонтанка» писала, что полицейские в Москве жёстко скрутили и вынесли женщину из МФЦ. Причиной задержания могло стать отсутствие маски. Изначально сообщалось, что женщина якобы потеряла сознание, однако в полиции это опровергли. Также в МВД заявили, что задержанная в Москве посетительница МФЦ била сотрудников ногами и кусалась.

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Комментарии (32)

Seawolf
ВолкИ позорные.(с)
AlBerkut
318, ч. 1?
Ну и какие доказательства, слова исключительно честных и порядочных, которым нет оснований не доверять? Ну то есть классический НОНД и ЖУО?
jokir
Полицейских и росгвардейцев в стране больше чем регулярной армии - вот и решайте к какой войне они готовятся.
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