На женщину, которую силовики выволокли из МФЦ в Москве, заведено уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которую полицейские выволокли из здания МФЦ за отсутствие маски.
Как сообщает 11 июля «Новая газета» со ссылкой на источник, дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Информацию подтвердил адвокат фигурантки дела Олег Ярошик.
Напомним, что инцидент произошёл 25 июня. «Фонтанка» писала, что полицейские в Москве жёстко скрутили и вынесли женщину из МФЦ. Причиной задержания могло стать отсутствие маски. Изначально сообщалось, что женщина якобы потеряла сознание, однако в полиции это опровергли. Также в МВД заявили, что задержанная в Москве посетительница МФЦ била сотрудников ногами и кусалась.