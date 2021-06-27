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МВД: Задержанная в Москве посетительница МФЦ била сотрудников ногами и кусалась

Женщина, которую сотрудники полиции силой выволокли из помещения одного из столичных МФЦ, получила два протокола. Ей могут вменить применение насилия, семья требует обратить внимание на превышение полномочий.

Как 27 июня пишет «Эхо Москвы», в комментариях под видео с задержанием женщины отметился ее сын. Он объяснил, что посетительница МФЦ сняла маску из-за жары. Как сообщалось ранее, администраторы центра отреагировали на это звонком в полицию и позже комментировали, что женщина не единожды нарушала общественный порядок.

После того, как видеозапись задержания от 25 июня попала в сеть, комментировать видео пришлось и столичному управлению МВД. В полиции уверяют, что женщина кусалась и дралась. На нее составили протокол за нарушение коронавирусного режима и за неповиновение полиции. «Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», — стоят на своем в главке.

Сын нарушительницы намерен добиваться возбуждения уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Также семья будет жаловаться на сотрудников МФЦ, которые вызвали полицию, а не скорую помощь.

В момент задержания клиентка МФЦ кричала, что у нее в машине дочь. Когда ее скрутили, она потеряла сознание. Укусов на записи не видно.

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Комментарии (50)

jokir
Нацистские преступники с того света аплодируют нынешним носителям погон, превзошедшим их в своём садизме!
Того ментёнка с видео наверное не мать родила?
firma
Никто не заступился.., а ещё над навальнятами глумились. Маску она, видите ли, не надела. Ну так сапогами её надо было за такое-то. Овощи.
AlBerkut
Ну, будем делать посмотреть.
МВД запело свою стандартную песню, ну или заевшую пластинку про хулиганку и 19.3.
Но тут ещё и покусали их, бедных и несчастных. Интересно, они после этого кем станут, зомби или москвичками 🤔
По тому что видел и слышал - 286 вполне себе кому-то может и вкорячиться😎
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