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Сознание не теряла, на здоровье не жаловалась. В МВД прокомментировали видео задержания женщины в московском МФЦ

Полиция не нашла подтверждения тому, что женщина без маски в МФЦ потеряла сознание

Полиция во второй раз прокомментировала видео из МФЦ на улице Куусинена в Москве. В пресс-службе регионального управления министерства утверждают, что женщина сознание не теряла.

Как уточняет 27 июня издание «МВД Медиа», «опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли». Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники выволакивают из здания женщину, на которую пожаловалась администрация центра — клиентка была без маски. Во время задержания она сперва кричала, что ее ждет ребенок, а затем повисла на руках полицейских и больше звуков не издавала.

По данным «МВД Медиа», по пути в отдел жительница Москвы на здоровье не жаловалась, была в сознании и от медицинской помощи отказалась. Что касается дочери, то 15-летнего подростка доставили в отдел вместе с матерью, где она была передана приехавшему отцу.

Ранее в полиции сообщили, что при задержании женщина кусалась и била сотрудников ногами. Ее сын обещал написать заявление о превышении должностных полномочий.

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Комментарии (57)

Владислав М
Я правильно понимаю, что факта волочения женщины по асфальту полиция не оспаривает? Т.е. это для них норма?
Ифка
так тетенька в маске была
kоt-obormot
Куда проще предъявить видеофиксацию правонарушения. Но не; " Вы бараны, и мы вас стрижем". НуНу...
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