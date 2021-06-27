Сознание не теряла, на здоровье не жаловалась. В МВД прокомментировали видео задержания женщины в московском МФЦ

Полиция во второй раз прокомментировала видео из МФЦ на улице Куусинена в Москве. В пресс-службе регионального управления министерства утверждают, что женщина сознание не теряла.

Как уточняет 27 июня издание «МВД Медиа», «опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли». Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники выволакивают из здания женщину, на которую пожаловалась администрация центра — клиентка была без маски. Во время задержания она сперва кричала, что ее ждет ребенок, а затем повисла на руках полицейских и больше звуков не издавала.