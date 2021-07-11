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Отклонение от нормы на 7–10 градусов. МЧС предупредило об аномальной жаре в понедельник

Аномальная жара в Петербурге сохранится в начале новой недели

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о сохранении аномальной жары в понедельник, 12 июля.

Как сообщили в ведомстве 11 июля, отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы в городе завтра составит 7–10 градусов.

«Фонтанка» писала, что в воскресенье воздух в Петербурге прогреется до плюс 33. Ранее аномальной жару в северных регионах назвали синоптики. Коммунальщикам из-за нее приходится усиливать полив улиц. В Ботаническом саду в связи с жарой сократили время работы оранжерей.

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Комментарии (14)

Chinalove
Помню в советское время полив ежедневно был, и не только улиц, но и дворов.
kuk-vasyusha
А как жешь грозы?))))
Strelets 77
В понедельник немного прохладней около + 30. А вот со вторника по четверг до + 33. Но об этом сообщат немного позже)).
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