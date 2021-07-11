Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о сохранении аномальной жары в понедельник, 12 июля.
Как сообщили в ведомстве 11 июля, отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы в городе завтра составит 7–10 градусов.
«Фонтанка» писала, что в воскресенье воздух в Петербурге прогреется до плюс 33. Ранее аномальной жару в северных регионах назвали синоптики. Коммунальщикам из-за нее приходится усиливать полив улиц. В Ботаническом саду в связи с жарой сократили время работы оранжерей.
Отклонение от нормы на 7–10 градусов. МЧС предупредило об аномальной жаре в понедельник
Аномальная жара в Петербурге сохранится в начале новой недели
Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о сохранении аномальной жары в понедельник, 12 июля.