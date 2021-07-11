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Ботанический сад из-за жары в Петербурге меняет режим работы

Оранжереи Ботанического сада 11 июля закроются на час раньше из-за жары

Жара сказалась на графике работы Ботанического сада. В его соцсетях посетителей предупредили, что расписание экскурсий и прогулок ближайшие дни может меняться в зависимости от текущей ситуации — из-за высоких температур на улице.

В частности, 11 июля на час меньше будут работать оранжереи (билеты продают до 15:30, вход до 15:45). Кроме того, закрыт магазин излишков.

Утром 11 июля стало известно, что воздух в городе в воскресенье вновь прогреется до плюс 33 градусов, днём осадков в городе не ожидается. Ранее аномальной жару в северных регионах назвали синоптики. Коммунальщикам из-за нее приходится усиливать полив улиц.

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