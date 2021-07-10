Жительница Петербурга Мария опровергает слова очевидца о том, что катер, который столкнулся с бетонной набережной у моста имени Ахмата Кадырова, уходил от столкновения с вейкбордом.
На видео, которое она вечером 10 июля разместила у себя на странице в Facebook, женщина сообщает, что катер шел на таран плавающих на сап-бордах людей.
По словам Марии, маломерное судно на скорости вошло в канал, где она с подругами двигались на досках, а потом начал странно лавировать, и в итоге врезался в набережную. Не смотря на пережитый стресс от перспективы был снесенными катером, девушки бросились на помощь пассажирам, которые упали с лодки. Так Мария вытащила из воды ребенка.
«Он нас чуть не убил, а мы ринулись ему помогать. Я вытащила ребенка, он был в жилете. Все всегда ржут, что я топлю за жилет, а по-прежнему топлю за жилет, потому что его можно было вытащить так как сверху была петля. И он был не очень большой, и я смогла затащить её на доску… спасибо людям, которые вызвали скорую и еще нам повезло, что быстро подошел катер (ПСС — Ф.)», — рассказывает Мария.
Автор: видео с сайта facebook.com, пользователь Мария Ленкина
По её словам, за кулем катера сидели двое, и они были пьяны, как и некоторые их гости.