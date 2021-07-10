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Петербурженка рассказала, что врезавшийся в набережную катер на Дудергофском чуть не сбил людей на сап-бордах. Они потом спасали пассажиров

Петербурженка рассказала, как катер на Дудергофском чуть не протаранил сапбордистов

Жительница Петербурга Мария опровергает слова очевидца о том, что катер, который столкнулся с бетонной набережной у моста имени Ахмата Кадырова, уходил от столкновения с вейкбордом.

На видео, которое она вечером 10 июля разместила у себя на странице в Facebook, женщина сообщает, что катер шел на таран плавающих на сап-бордах людей.

По словам Марии, маломерное судно на скорости вошло в канал, где она с подругами двигались на досках, а потом начал странно лавировать, и в итоге врезался в набережную. Не смотря на пережитый стресс от перспективы был снесенными катером, девушки бросились на помощь пассажирам, которые упали с лодки. Так Мария вытащила из воды ребенка.

«Он нас чуть не убил, а мы ринулись ему помогать. Я вытащила ребенка, он был в жилете. Все всегда ржут, что я топлю за жилет, а по-прежнему топлю за жилет, потому что его можно было вытащить так как сверху была петля. И он был не очень большой, и я смогла затащить её на доску… спасибо людям, которые вызвали скорую и еще нам повезло, что быстро подошел катер (ПСС — Ф.)», — рассказывает Мария.

Автор: видео с сайта facebook.com, пользователь Мария Ленкина

По её словам, за кулем катера сидели двое, и они были пьяны, как и некоторые их гости.

Столкновение моторного катера с набережной произошло около трех часов дня. По словам очевидца. Катер вышел из яхт-клуба «Балтиец» и направлялся в сторону Финского залива. Им управлял член клуба с 20 летним стажем. Он сейчас в больнице в реанимации. На борту были члены его семьи и друзья. Транспортный СК возбудил уголовное дело. Всего в ЧП на Дудергофском канале пострадали девять человек: шестеро взрослых (пять мужчин и одна женщина) и трое детей в возрасте от 4 до 10 лет. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

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Комментарии (10)

здрасьте
ясен пень, что дефчонки развлекались, как всегда, от нефиг делать в свои годы, да еще в жарень такую не поленились, перед мостом, загораживая проход катеру.
gramm
Марина красочно излагает свое участие в инциденте на воде: "по-прежнему ТОПЛЮ за жилет ..."
261844081
Потому что там не должно было быть ни катера, ни железного ограждения.
На фоне- убитая и жестоко закатанная в асфальт прекрасная природа района, которую всегда любили и оберегали,где раньше люди с семьями ходили и слушали птиц, а сейчас приходится дышать асфальтом и зажиматься с приезжими неандертальцами, курящими кальян, пьющими и кидающими мусор на траву(которой скоро не будет) , кратно увеличилось население, раз в 100 при отсутствии метро, понастроили многоэтажек в 10 метрах от залива и закатали асфальтом дорожки по 1м, якобы прекрасная набережная будет за 100млн.
Всё закономерно и, к сожалению, природа ещё даст ответочку и она будет весомой.
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