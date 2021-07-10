Жительница Петербурга Мария опровергает слова очевидца о том, что катер, который столкнулся с бетонной набережной у моста имени Ахмата Кадырова, уходил от столкновения с вейкбордом.



На видео, которое она вечером 10 июля разместила у себя на странице в Facebook, женщина сообщает, что катер шел на таран плавающих на сап-бордах людей.



По словам Марии, маломерное судно на скорости вошло в канал, где она с подругами двигались на досках, а потом начал странно лавировать, и в итоге врезался в набережную. Не смотря на пережитый стресс от перспективы был снесенными катером, девушки бросились на помощь пассажирам, которые упали с лодки. Так Мария вытащила из воды ребенка.

