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Состояние Петра Мамонова улучшилось

Жена актера и музыканта Петра Мамонова рассказала об улучшениях в его состоянии. Об этом 10 июля пишут РИА «Новости» в своем телеграм-канале.

По её словам, из крайне тяжелого оно перешло в тяжелое.

Неделю назад супруга Мамонова рассказывала журналистам, что он в крайне тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ.

В Коммунарку в Москве музыканта привезли 1 июля. Болезнь развивалась ураганно, и на пятые сутки в больнице его поместили на ИВЛ. Поражение легких было 80%.

Автору песен и создателю легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му» 70 лет. В 2019 году Мамонов пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Владимир Путин 2 июля наградил Мамонова орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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Комментарии (1)

Банин
Здоровья и выздоровления ему! Интуиция подсказывает, что спонтанность только показалась окружающим родственникам, наверняка тянул резину и не жаловался на здоровье до последнего...
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