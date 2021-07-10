Состояние Петра Мамонова улучшилось

Жена актера и музыканта Петра Мамонова рассказала об улучшениях в его состоянии. Об этом 10 июля пишут РИА «Новости» в своем телеграм-канале.

По её словам, из крайне тяжелого оно перешло в тяжелое.

Неделю назад супруга Мамонова рассказывала журналистам, что он в крайне тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ.

В Коммунарку в Москве музыканта привезли 1 июля. Болезнь развивалась ураганно, и на пятые сутки в больнице его поместили на ИВЛ. Поражение легких было 80%.

Автору песен и создателю легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му» 70 лет. В 2019 году Мамонов пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.