Жена Мамонова о его состоянии: Всё плохо

Супруга актёра и музыканта Петра Мамонова рассказала 3 июля в интервью RT о состоянии мужа. По ее словам, он находится в очень тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ.



«Всё плохо у нас, он сегодня седьмые сутки в Коммунарке, вторые сутки на искусственном дыхании. Состояние оценивается как крайне тяжёлое. Всё это случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно... Я даже не успела понять... Это, вероятно, у всех по-разному. Всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался», — сказала жена.

