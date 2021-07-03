Жена Мамонова о его состоянии: Всё плохо

Супруга актёра и музыканта Петра Мамонова рассказала 3 июля в интервью RT о состоянии мужа. По ее словам, он находится в очень тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ.
«Всё плохо у нас, он сегодня седьмые сутки в Коммунарке, вторые сутки на искусственном дыхании. Состояние оценивается как крайне тяжёлое. Всё это случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно... Я даже не успела понять... Это, вероятно, у всех по-разному. Всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался», — сказала жена.
Также она добавила, что поражение лёгких у Петра Мамонова около 80%.
1 июля стало известно о госпитализации Петра Мамонова в реанимацию Коммунарки с коронавирусом. 2 июля вокалист, автор песен и создатель легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му» был подключен к аппарату ИВЛ. В 2019 году Мамонов пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.
Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении Мамонова орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».