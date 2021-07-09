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В Петербурге талоны на вакцинацию в поликлиниках разобраны на недели вперед. Нетерпеливым предлагают быстрое, но неудобное решение

В Петербурге среднее время ожидания в очереди на вакцинацию составляет две-три недели

Чтобы получить прививку от COVID-19, жителям Петербурга в среднем придется «простоять» в очереди две-три недели. При этом в качестве вакцины используют исключительно «ГамКовидВак».

По результатам проведенного «Фонтанкой» исследования, на 9 июля среднее время ожидания в очереди на вакцинацию в Петербурге составляет две-три недели. К примеру, в Приморском районе города в поликлинике № 111 свободные талоны есть только на 22 июля, аналогичную дату назвали в поликлинике № 28 Адмиралтейского района. Чтобы сделать прививку в поликлинике № 51 Московского района, придется ждать еще дольше — до 30 июля.

При этом желающим побыстрее получить активный иммунитет от болезни готовы идти навстречу. В кол-центре «122» сделать прививку предлагают и раньше — 9, 13, 14, 15 июля. Правда, район и поликлиники выбрать не удастся — оператор предложит те места, в которых талоны еще не разобрали.

Как добавили в кол-центре «122» сегодня в медицинских учреждениях Петербурга в качестве вакцины против COVID-19 используют исключительно «ГамКовидВак» («Спутник V»).

Смольный 9 июля сообщил, что в Северную столицу прибыло 119 400 комплектов доз вакцины «Спутник V». «Фонтанка» подробно писала о том, как еще, кроме звонка в «122», можно записаться в Петербурге на вакцинацию.

За минувшие сутки в Северной столице от коронавируса скончались 107 человек. Город стал первым в стране по этому показателю, обогнав Москву.

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Комментарии (34)

Виталий Кувшинов
Позорище! Даже наварить этого варева в должном количестве не в состоянии, а туда же - надувать щеки и нюхать пупки США и Китаю, изображая равновеликих акторов! Смешно.
ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ! Я как дурак 1го июля искал ближайший талон на портале Здоровье Петербуржца, нашел на 8-е. Пришёл в 13.00 в 86 поликлинику на Гражданке, так мой талон никто и смотреть не стал. Отправили заполнять анкету, а затем в живую очередь. Было человек 20, на всё потратил минут 40. Не ищите талоны, просто идите в поликлинику. В этой стране ничего не меняется! Всё как 30 лет назад.
sakorol
в сентябре октябре начнется ажиотаж .Пойдут дачники школьники отпусники
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