В Петербурге талоны на вакцинацию в поликлиниках разобраны на недели вперед. Нетерпеливым предлагают быстрое, но неудобное решение

По результатам проведенного «Фонтанкой» исследования, на 9 июля среднее время ожидания в очереди на вакцинацию в Петербурге составляет две-три недели. К примеру, в Приморском районе города в поликлинике № 111 свободные талоны есть только на 22 июля, аналогичную дату назвали в поликлинике № 28 Адмиралтейского района. Чтобы сделать прививку в поликлинике № 51 Московского района, придется ждать еще дольше — до 30 июля.



При этом желающим побыстрее получить активный иммунитет от болезни готовы идти навстречу. В кол-центре «122» сделать прививку предлагают и раньше — 9, 13, 14, 15 июля. Правда, район и поликлиники выбрать не удастся — оператор предложит те места, в которых талоны еще не разобрали.

