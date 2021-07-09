Петербург снова обошел Москву в летальной статистике. Умерших более ста человек

Летальная статистика в Северной столице пошла вверх: накануне была зафиксирована 101 смерть. Петербург снова вышел на первое место в стране по этому показателю, Москва на втором (102 смерти). Всего по России за сутки от коронавируса скончались 726 человек — это небольшое снижение по сравнению со вчерашним днем (734 смерти).



Четвертый день подряд количество смертей в стране превышает 700 случаев. За весь период пандемии, согласно официальной статистике, в России от коронавируса умерли 141 501 человек.

