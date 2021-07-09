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Петербург снова обошел Москву в летальной статистике. Умерших более ста человек

Петербург снова на первом месте в России по смертям от коронавируса

За последние сутки в Петербурге от коронавируса умерли 107 человек. Об этом 9 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Летальная статистика в Северной столице пошла вверх: накануне была зафиксирована 101 смерть. Петербург снова вышел на первое место в стране по этому показателю, Москва на втором (102 смерти). Всего по России за сутки от коронавируса скончались 726 человек — это небольшое снижение по сравнению со вчерашним днем (734 смерти).

Четвертый день подряд количество смертей в стране превышает 700 случаев. За весь период пандемии, согласно официальной статистике, в России от коронавируса умерли 141 501 человек.

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Комментарии (4)

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По данным стопкоронавирус Питерская медицина делает невероятные успехи. Из заболевших вчера 1951 и позавчера 1937 вылечили, вчера же, почти всех. Осталось 711 активных больных на весь город.
Завтра, вероятно, вылечат вообще всех, и даже больше
тов
Дежурный вопрос - сколько из умерших были вакцинированы?
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