Посольство Египта объяснило правила въезда в страну для россиян

Посольство Египта объяснило правила въезда в страну для граждан России. Россияне, которые приедут на отдых в страну, получат визу в аэропорту по прибытии. Об этом 9 июля сообщил советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз в комментарии РИА Новости.



По его словам, страна на севере Африки, с которой накануне восстановили чартерное сообщение, «готова предоставить любое количество виз».



Для въезда в Египет россиянам также понадобится сертификат о вакцинации или тест на коронавирус.



Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в начале апреля этого года заявил, что Москва рассчитывает и на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — в ближайшее время. Путин договорился с президентом Египта об этом 23 апреля. Российские туроператоры готовы начать чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из десятка городов России.

