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Посольство Египта объяснило правила въезда в страну для россиян

Посольство Египта объяснило правила въезда в страну для граждан России. Россияне, которые приедут на отдых в страну, получат визу в аэропорту по прибытии. Об этом 9 июля сообщил советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз в комментарии РИА Новости.

По его словам, страна на севере Африки, с которой накануне восстановили чартерное сообщение, «готова предоставить любое количество виз».

Для въезда в Египет россиянам также понадобится сертификат о вакцинации или тест на коронавирус.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в начале апреля этого года заявил, что Москва рассчитывает и на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — в ближайшее время. Путин договорился с президентом Египта об этом 23 апреля. Российские туроператоры готовы начать чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из десятка городов России.

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Комментарии (8)

sakorol
и раньше тоже так делали ,синайскую в аэропорту ставили
alexadmin
Что там с безопасностью египетских аэропортов, Россия уже всех террористов заборола? Или они через Талибан* договорились, чтоб наших не трогали?
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