Собянин пообещал возобновить работу объектов на открытом воздухе. В столице прививают по 100 тысяч в день

Мэр столицы Сергей Собянин отметил снижение заболеваемости в городе, поэтому новых ограничений вводиться пока не будет.



«Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — сообщается 8 июля на сайте Собянина.



По его словам, до 1 августа разрешат обслуживать клиентов на летних верандах без QR-кодов. Мэр Москвы констатировал, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется. При этом число выявляемых случаев и госпитализаций «всё ещё очень высокое».

