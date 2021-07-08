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Собянин пообещал возобновить работу объектов на открытом воздухе. В столице прививают по 100 тысяч в день

Сергей Собянин пообещал ослабление коронавирусных ограничений после стабилизации ситуации в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин отметил снижение заболеваемости в городе, поэтому новых ограничений вводиться пока не будет.

«Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — сообщается 8 июля на сайте Собянина.

По его словам, до 1 августа разрешат обслуживать клиентов на летних верандах без QR-кодов. Мэр Москвы констатировал, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется. При этом число выявляемых случаев и госпитализаций «всё ещё очень высокое».

Градоначальник отметил, что жители столицы и гости города стали гораздо более ответственно относиться к ограничениям и вакцинации. «Ежедневно мы прививаем около 100 тысяч человек», — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы 17 июня заявил о «стремительном ухудшении» ситуации с коронавирусом. Столица и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. В конце июня ввели коронавирусные ограничения. Накануне власти Москвы отчитались о рекордных 105 тысячах привившихся в Москве за сутки, что почти в пять раз больше, чем в Петербурге.

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Комментарии (2)

266089060
И только у нас губернатор придурок, для которого и 15 тысяч привитых в сутки это супер результат
i224
Вчера ревакцинировали, сегодня ковид отступил. Израиль со своими вымученными 60% недиссидентов нервно курит...
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