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В Москве привили за сутки 105 тысяч человек: это в пять раз больше, чем в Петербурге

Собянин заявил о рекордных 105 тысячах привившихся в Москве за сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 7 июля о рекордных 105 тысячах привитых от коронавируса за один день. В Северной столице накануне привили первым и вторым компонентом 23 тысячи. При этом Смольный неоднократно акцентировал внимание на самой развитой в стране прививочной сети Петербурга.

«Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тысяч человек», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники».

В Петербурге, как следует из опубликованного 6 июля отчета о вакцинации, в понедельник было первично привито лишь 19 547 человек. В пять раз меньше.

В Москве открыто около 300 центров вакцинации: 119 — на базе поликлиник, 116 — в частных клиниках, больше 40 — в павильонах «Здоровая Москва», семь — в центрах госуслуг «Мои документы», а также в торговых центрах и других популярных местах. Первый компонент вакцины уже получили три миллиона москвичей. Вторым компонентом привились около 1,8 миллиона человек.

В Петербурге работает 141 пункт вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады — часть из них прививает в 31 мобильном пункте вакцинации, развернутых в дополнение к основным. С начала массовой вакцинации в Петербурге привили 977 тысяч человек. Из них 729 тысяч полностью.

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Комментарии (6)

michailPotapov
ну че думаю к концу Июля при цифре 60% от населения привитых объявят победу над Коронобесием.
Дальше придумают что нибудь новое.
Андрей К._5e4ce28835681
Орден на одно место, да гвоздиком прибить, чтобы не упал. О чем он раньше думал, почему таких цифр не было два месяца тому назад? Дождался всплеска заболеваемости и спохватился, давай прививать! Поздновато будет, ведь нужно 2 месяца, чтобы вакцина заработала. А тут еще и идиоты антипрививочники агитацию развели, чтобы больных и умерших больше стало. Ведь заразившийся заражает еще несколько человек, прежде всего свою семью, а кто-то из них умрет.
266081655
Собянину - орден.... Нам - статистику побочек, больших и малых... Эксперимент продолжается!
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