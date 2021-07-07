В Москве привили за сутки 105 тысяч человек: это в пять раз больше, чем в Петербурге

«Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тысяч человек», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 7 июля о рекордных 105 тысячах привитых от коронавируса за один день. В Северной столице накануне привили первым и вторым компонентом 23 тысячи. При этом Смольный неоднократно акцентировал внимание на самой развитой в стране прививочной сети Петербурга.

В Петербурге, как следует из опубликованного 6 июля отчета о вакцинации, в понедельник было первично привито лишь 19 547 человек. В пять раз меньше.



В Москве открыто около 300 центров вакцинации: 119 — на базе поликлиник, 116 — в частных клиниках, больше 40 — в павильонах «Здоровая Москва», семь — в центрах госуслуг «Мои документы», а также в торговых центрах и других популярных местах. Первый компонент вакцины уже получили три миллиона москвичей. Вторым компонентом привились около 1,8 миллиона человек.



В Петербурге работает 141 пункт вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады — часть из них прививает в 31 мобильном пункте вакцинации, развернутых в дополнение к основным. С начала массовой вакцинации в Петербурге привили 977 тысяч человек. Из них 729 тысяч полностью.

