День без рекорда. В Петербурге привили внушительные, но не удивительные 19,5 тысяч человек

Вакцинация в Петербурге почти вышла на темп, которого хотели достичь в Смольном. 20 тысяч первых вакцинаций за день показать уже удалось, но закрепить результат оказалось сложнее.
Как следует из опубликованного 6 июля отчета о вакцинации, за прошедшие сутки в Петербурге первично привито 19 547человек. И это меньше, чем за 2 июля, когда первую дозу вакцины получили 20 595 человек. Хотя до этого врачи в прививочных пунктах ставили рекорд за рекордом, быстро нарастив темп с 6–7 тысяч до 14–18 и больше.
Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 977 тысяч человек. Из них 729 тысяч полностью. Всего в Смольном хотят привить 2,6 млн и надеются справиться с этим за три ближайших месяца. Запасов вакцины в городе пока есть еще на 151 тысячу человек.