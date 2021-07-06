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День без рекорда. В Петербурге привили внушительные, но не удивительные 19,5 тысяч человек

Вакцинация в Петербурге почти вышла на темп, которого хотели достичь в Смольном. 20 тысяч первых вакцинаций за день показать уже удалось, но закрепить результат оказалось сложнее.

Как следует из опубликованного 6 июля отчета о вакцинации, за прошедшие сутки в Петербурге первично привито 19 547человек. И это меньше, чем за 2 июля, когда первую дозу вакцины получили 20 595 человек. Хотя до этого врачи в прививочных пунктах ставили рекорд за рекордом, быстро нарастив темп с 6–7 тысяч до 14–18 и больше.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 977 тысяч человек. Из них 729 тысяч полностью. Всего в Смольном хотят привить 2,6 млн и надеются справиться с этим за три ближайших месяца. Запасов вакцины в городе пока есть еще на 151 тысячу человек.

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Комментарии (9)

fedorsmolov
Кто эти наивные и несчастные люди?
i224
Работают таки старые проверенные технологии. И вакцинируются, и чипируются, и добровольцами на фронт запишутся.
Piter Russo
Часть людей откладывает вакцинацию, нет ковивака и эпиваккороны...
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