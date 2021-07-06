День без рекорда. В Петербурге привили внушительные, но не удивительные 19,5 тысяч человек

Вакцинация в Петербурге почти вышла на темп, которого хотели достичь в Смольном. 20 тысяч первых вакцинаций за день показать уже удалось, но закрепить результат оказалось сложнее.



Как следует из опубликованного 6 июля отчета о вакцинации, за прошедшие сутки в Петербурге первично привито 19 547человек. И это меньше, чем за 2 июля, когда первую дозу вакцины получили 20 595 человек. Хотя до этого врачи в прививочных пунктах ставили рекорд за рекордом, быстро нарастив темп с 6–7 тысяч до 14–18 и больше.

