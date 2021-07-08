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Танковыми стрельбами в Крыму ответил Черноморский флот на учения НАТО

Армейский корпус Черноморского флота провел под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3, сообщило 8 июля агентство «Интерфакс».

«Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1 000 до 2 000 метров», — говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В учениях приняли участие 10 танков и около 200 военнослужащих, уточнили военные.

Ранее в июле СМИ сообщали, что 126-я отдельная бригада береговой обороны в Крыму начала получать модернизированные танки Т-72Б3М. Тогда же стало известно о начале на полуострове учений ракетных войск и артиллерии.

Учения танкистов состоялись на фоне маневров НАТО Sea Breeze, которые проходят в Черном море. В маневрах международной коалиции задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 000 военнослужащих из 17 стран Североатлантического блока. Ещё 15 стран участвуют в учениях как партнёры НАТО, в том числе военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины https://www.fontanka.ru/2019/07/01/026/ и погранслужбы страны, вооруженных сил Грузии и Молдавии.

Перед манёврами НАТО в Чёрном море, на которые пришёл в том числе ракетный эсминец США USS Ross с «Томагавками» на борту, у побережья Крыма произошёл инцидент с британским эсминцем Defender. Российские военные открыли предупредительный огонь по кораблю, который зашёл в территориальные воды РФ. Решение о действиях эсминца принимал премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир стал бы на грани третьей мировой», — заявил после инцидента Владимир Путин.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Провели бы учебные стрельбы дивизионы ПВО и береговой обороны Крыма..
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