Танковыми стрельбами в Крыму ответил Черноморский флот на учения НАТО

Армейский корпус Черноморского флота провел под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3, сообщило 8 июля агентство «Интерфакс».
«Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от
В учениях приняли участие 10 танков и около 200 военнослужащих, уточнили военные.
Ранее в июле СМИ сообщали, что 126-я отдельная бригада береговой обороны в Крыму начала получать модернизированные танки Т-72Б3М. Тогда же стало известно о начале на полуострове учений ракетных войск и артиллерии.
Учения танкистов состоялись на фоне маневров НАТО Sea Breeze, которые проходят в Черном море. В маневрах международной коалиции задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 000 военнослужащих из 17 стран Североатлантического блока. Ещё 15 стран участвуют в учениях как партнёры НАТО, в том числе военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины https://www.fontanka.ru/2019/07/01/026/ и погранслужбы страны, вооруженных сил Грузии и Молдавии.
Перед манёврами НАТО в Чёрном море, на которые пришёл в том числе ракетный эсминец США USS Ross с «Томагавками» на борту, у побережья Крыма произошёл инцидент с британским эсминцем Defender. Российские военные открыли предупредительный огонь по кораблю, который зашёл в территориальные воды РФ. Решение о действиях эсминца принимал премьер Великобритании Борис Джонсон.
«Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир стал бы на грани третьей мировой», — заявил после инцидента Владимир Путин.