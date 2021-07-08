Танковыми стрельбами в Крыму ответил Черноморский флот на учения НАТО

Армейский корпус Черноморского флота провел под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3, сообщило 8 июля агентство «Интерфакс».

«Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1 000 до 2 000 метров», — говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.



В учениях приняли участие 10 танков и около 200 военнослужащих, уточнили военные.



Ранее в июле СМИ сообщали, что 126-я отдельная бригада береговой обороны в Крыму начала получать модернизированные танки Т-72Б3М. Тогда же стало известно о начале на полуострове учений ракетных войск и артиллерии.

