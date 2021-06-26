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Ракетный эсминец США пришел в Черное море на учения. Три дня назад там стреляли по британскому

Ракетный эсминец США USS Ross пришел в Черное море на учения Sea Breeze

Черноморский флот следит за американским эсминцем USS Ross, пришедшим 26 июня на ежегодные учения Sea Breeze. Об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Эсминец типа «Арли Бёрк», оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis; пусковыми установками с крылатыми ракетами «Томагавк» и другим вооружением, уже не первый раз заходит в Черное море. В 2018 году на фоне ухудшения отношений между Россией и США (после введения санкций против 13 российских граждан за вмешательство в американскую избирательную кампанию) эсминец заглядывал в компании себе подобного USS Carney — «для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО». А в 2015 году внимание СМИ привлекла встреча USS Ross и российского военного самолета Су-24М.

Тот сделал проход на малой высоте в нескольких десятках метров от корабля и ушел на базу.

Несколько дней назад в Черном море произошел конфликт вокруг эсминца из Великобритании, в направлении которого открыли огонь Черноморский флот и пограничная служба России. 26 июня российский посол прокомментировал этот инцидент: по его словам, который приводит РИА Новости, действия Лондона могли привести к военному столкновению, а отношения двух стран «достигли нулевого дна», от которого надо отталкиваться.

В учениях Sea Breeze участвуют более чем 30 стран со всего мира.

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Комментарии (3)

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..... британца аборигены встречали в Грузии песнями и плясками ))).
Кстати, возможно это было алаверды за то, что наши затравили вниманием британское соединение в Средиземном и они очень нервничали по этому поводу. Сейчас, в ответ, наши объявили учения в районе Средиземного, где околачиваются британцы .... будут портить им нервы.
montero3
Шалунишка)
kоt-obormot
Владельцы недвижки в СШП напряглись.
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