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Путин о британском эсминце: «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир стал бы на грани третьей мировой»

Президент РФ назвал проход эсминца Defender у Крыма провокацией

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 30 июня назвал проход британского эсминца Defender в международных водах у Крымского полуострова очевидной провокацией, которая проводилась не только британцами, но и американцами.

По его данным, утром того же дня с одного из аэродромов НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет, о чем было доложено российскому лидеру. Отвечая на вопросы ведущих прямой линии, он прокомментировал действия военной техники.

«Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно представить, что мир стал бы на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны, — сказал Путин. — Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся, мы на своей территории».

23 июня британский эсминец Defender пересёк границу возле мыса Фиолент в Чёрном море. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт ВВС России выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца.

Министерство обороны Великобритании в свою очередь выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.

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Комментарии (39)

Валерий Мазнев
Страшно слушать ....Мыслить в таких категориях в 21 веке.....УТОПИТЬ...ВОЕВАТЬ,,,3 МИРОВАЯ....
magellan
После драки ,кулаками не машут)))
Igor_VS
Какая третья.? И было бы за что? Переживаю за головы с такими мыслями.
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