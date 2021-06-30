Путин о британском эсминце: «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир стал бы на грани третьей мировой»

По его данным, утром того же дня с одного из аэродромов НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет, о чем было доложено российскому лидеру. Отвечая на вопросы ведущих прямой линии, он прокомментировал действия военной техники.



«Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно представить, что мир стал бы на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны, — сказал Путин. — Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся, мы на своей территории».

