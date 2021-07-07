«Запрета называть шампанское шампанским нет». Союз виноделов России разъяснил французам изменения в законе

Президент Союза виноградарей и виноделов России рассказал об особенностях наименования иностранного шампанского в РФ.



«На самом деле, запрета называть шампанское шампанским в поправках к закону нет, не было его и в предыдущих версиях закона», — цитирует 7 июля заявление Леонида Поповича «Интерфакс».

По его словам, словосочетание «российское шампанское» могут использовать только отечественные производители. Иностранная продукция должна сертифицироваться в соответствии с законом. Попович подчеркнул, что иностранцам не надо вычеркивать слово «шампанское» на своей продукции.