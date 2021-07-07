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«Запрета называть шампанское шампанским нет». Союз виноделов России разъяснил французам изменения в законе

Виноделы РФ: Российский закон не запрещает использовать название «шампанское» для иностранных производителей

Президент Союза виноградарей и виноделов России рассказал об особенностях наименования иностранного шампанского в РФ.

«На самом деле, запрета называть шампанское шампанским в поправках к закону нет, не было его и в предыдущих версиях закона», — цитирует 7 июля заявление Леонида Поповича «Интерфакс».

По его словам, словосочетание «российское шампанское» могут использовать только отечественные производители. Иностранная продукция должна сертифицироваться в соответствии с законом. Попович подчеркнул, что иностранцам не надо вычеркивать слово «шампанское» на своей продукции.

«На этикетке после прохождения сертификации надо только написать, что продукция соответствует требованиям российского стандарта «Игристое вино». Вот и все», — объяснил глава Союза виноделов.

Он также допустил, что крупнейший игрок рынка Moet Hennessy пиарится на новом российском законе.

Moet Hennessy ранее согласился маркировать свою продукцию, которая поставляется в РФ, как «игристое вино». Затем французская ассоциация производителей пригрозила остановкой поставок в РФ. Министр сельского хозяйства Франции хочет обсудить с российскими коллегами, что же такое «шампанское».

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Комментарии (6)

261896911
Слово шампанское (напиток) по употреблению тоже самое, как и ксерокс (копия).
Хорошъ
Ссылка интерфакс почему-то не работает (
266081655
Так уж и быть... В порядке исключения шампанское из Шампани может именоваться "Шампанское".... Только по-нашенскому это игристая бормотуха..... Россия - родина шампансокго! А кто не согласен - иностранный агент!
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