«Запрета называть шампанское шампанским нет». Союз виноделов России разъяснил французам изменения в законе

Президент Союза виноградарей и виноделов России рассказал об особенностях наименования иностранного шампанского в РФ.
«На самом деле, запрета называть шампанское шампанским в поправках к закону нет, не было его и в предыдущих версиях закона», — цитирует 7 июля заявление Леонида Поповича «Интерфакс».
По его словам, словосочетание «российское шампанское» могут использовать только отечественные производители. Иностранная продукция должна сертифицироваться в соответствии с законом. Попович подчеркнул, что иностранцам не надо вычеркивать слово «шампанское» на своей продукции.
«На этикетке после прохождения сертификации надо только написать, что продукция соответствует требованиям российского стандарта «Игристое вино». Вот и все», — объяснил глава Союза виноделов.
Он также допустил, что крупнейший игрок рынка Moet Hennessy пиарится на новом российском законе.
Moet Hennessy ранее согласился маркировать свою продукцию, которая поставляется в РФ, как «игристое вино». Затем французская ассоциация производителей пригрозила остановкой поставок в РФ. Министр сельского хозяйства Франции хочет обсудить с российскими коллегами, что же такое «шампанское».