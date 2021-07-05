Французские производители шампанского грозят остановкой поставок в РФ. Российским конкурентам они не запрещают называться «shampanskoye»

Французская ассоциация производителей шампанского прокомментировала российский закон, который требует от французов переименовать свою продукцию в «игристое вино».
«Французская ассоциация производителей шампанского раскритиковала новый российский закон. <...> В своем заявлении они призывают французских и европейских дипломатов добиться его изменения», — сообщает 5 июля Reuters.
Союз виноградарей и Союз домов шампанского призвали временно прекратить поставки в Россию. В своем заявлении они указывают, что название «шампанское» относится к региону Франции и имеет юридическую силу в 120 странах. При этом они не запрещают создателям российского напитка называть свою продукцию «shampanskoye».
Шампанским, согласно российскому законодательству, теперь можно называть только напиток, произведенный в России. Крупнейший игрок рынка Moet Hennessy согласился маркировать свою продукцию, которая поставляется в РФ, как «игристое вино».