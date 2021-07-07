Следователи зашли к лидерам похоронки в Петербурге. Спрашивали о деньгах, растворившихся на кладбищах

Ритуальные обыски в поисках копеек, потерявшихся на областных кладбищах, прошли в Петербурге. Об этом 7 июля пишет 47news.

Следственный комитет и полиция накануне утром навестили легенду петербургского похоронного бизнеса, считавшегося лидером банды санитаров в 90-х Павла Беляева, и «похоронного» юриста, генерального директора ООО «Судебные инвестиции» Александра Лашера.



Оба отметили, что правоохранители были вежливы, но планы пришлось перекраивать. Беляева сопроводили на допрос в качестве свидетеля и без претензий отпустили. Лашер объяснил визит силовиков уголовным делом по статье 160 УК «Присвоение или растрата». Денег недосчитались на кладбищах Ропшинского и Горбунковского сельских поселений, при этом ключевое не ущерб, который не превышает 200 тысяч, а использование служебного помещения. Представители Павла Беляева и Александра Лашера заявляют, что их доверители никакого отношения к этому делу не имеют.

