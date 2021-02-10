Могильщик простой, но опасный. «Фонтанка» узнала, кто привел к обыскам в похоронной ассоциации Петербурга

Прелюдией к серии неприятных обысков в Ассоциации похоронной отрасли города стал обыкновенный могильщик с кладбища в Ломоносовском районе Ленобласти. «Фонтанка» разворачивает его небольшое дело, а внутри видит вопросы ко всей похоронной индустрии Петербурга.

По информации 47news, уголовное дело по «присвоению и растрате», возбужденное Следственным комитетом Петербурга, по которому 10 февраля начались 15 обысков в известных похоронных структурах города, возбуждено в отношении ничем не примечательного 38-летнего мастера по захоронениям муниципального кладбища «Святой Константин» в Ломоносовском районе Ленинградской области.



Как уже сообщило наше издание, гости в штатском при молчаливом участии СОБР зашли даже в кабинет президента Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерия Ларькина на улице Достоевского, 9.

Могильщику с ломоносовского кладбища вменили небольшой ущерб, нанесенный, по версии следствия, муниципальному унитарному предприятию. Он оценен в 85 тысяч рублей. Как указано в материалах дела, этот специалист по захоронениям получил несколько раз за свои услуги деньги от заказчика, но лишь часть дошла до расчетного счета предприятия. Действительно, невелика история, если учесть, что практически каждый петербуржец и житель Ленобласти знаком с этими правилами игры.

Тем не менее оперативники экономической полиции не поленились пару раз зафиксировать эти процедуры на спецтехнику. После чего и было возбуждено уголовное дело, но, как читатель мог заметить, не в Ломоносовском районе, а в Главном следственном управлении Следственного комитета Петербурга.

