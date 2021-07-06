Пассажирский самолёт на Камчатке мог врезаться в скалу при заходе на посадку. Его обломки увидели с воздуха.

Крушение самолета 6 июля ТАСС подтвердил глава авиакомпании. Обгоревший борт заметили с воздуха, сесть в этой местности невозможно, так что спасатели направятся к сопке по земле. По предварительной информации, выживших нет.

Самолёт исчез с радаров по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту были преимущественно жители поселка, в том числе его глава. Также среди 22 пассажиров было два ребенка. Отмечается, что самолёт был исправен, а заходу на посадку сопутствовала плохая погода и низкая видимость. Самолёт пытался сесть со второго круга.