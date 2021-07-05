FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
13
Печать

Еврокомиссия намерена побороться с Россией за шампанское

Еврокомиссия не согласна с подписанными на днях Владимиром Путиным поправками в закон «О регулировании алкогольной продукции», согласно которым шампанским теперь можно называть только напиток, произведенный в России. ЕС обещает принять меры.

«Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать всё, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем всё, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — приводит 5 июля ТАСС слова представителя Еврокомиссии, который прокомментировал остановку поставок шампанского в Россию.

Moet Hennessy 2 июля разослал партнерам письмо, в котором сообщил об остановке поставок шампанского в Россию. Изменения в федеральный закон требуют от них переименовать свою продукцию в «игристое вино». Глава Союза виноделов РФ назвал остановку поставок Moet «шантажом» и заявил, что французы боятся конкуренции.

О том, как Интернет высмеивал новость о шампанском, читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

f0ntan
Что бредового в законе? "Шампанское" - русское слово. Сомневаюсь, что на этикетке их игристого вина Moer Henessy по-русски, кириллицей написано "шампанское". Небось, написано "Champagne", что произносится "шампань". Пусть продают свой "Champagne", а наши виноделы - "Шампанское". Apple же не спорит не с партией "Яблоко", ни с продавцами яблок
Cвифт
..... а в чём проблема ? Они же сами заявили что поставлять не будут. Или очень хочется денег ?
Иван Финкман
Шампанское и Коньяк - это напитки с географическими названиями. В законе попутали французское с нижегородским.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний