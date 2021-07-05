Еврокомиссия намерена побороться с Россией за шампанское

Еврокомиссия не согласна с подписанными на днях Владимиром Путиным поправками в закон «О регулировании алкогольной продукции», согласно которым шампанским теперь можно называть только напиток, произведенный в России. ЕС обещает принять меры.

«Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать всё, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем всё, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — приводит 5 июля ТАСС слова представителя Еврокомиссии, который прокомментировал остановку поставок шампанского в Россию.

