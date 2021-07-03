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Глава Союза виноделов РФ назвал «шантажом» остановку поставок шампанского Moet. «Боятся, что их продукция не соответствует высоким требованиям»

Глава Союза виноделов РФ заявил, что французы боятся конкуренции с российским шампанским

Решение Moet Hennessy остановить поставки шампанского в Россию является шантажом. Об этом 3 июля РИА Новости заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович.

«Я считаю, что это письмо — крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — подчеркнул Попович.

Накануне Moet Hennessy разослал партнерам письмо, в котором сообщил об остановке поставок шампанского в Россию. Изменения в федеральный закон требуют от них переименовать свою продукцию в «игристое вино». Закон подписан Путиным.

В интервью BFM Попович предположил, что Moet Hennessy просто боится конкуренции с российским шампанским. «Они боятся, что их продукция не соответствует стандарту игристых вин, тем высоким требованиям, которые мы закладываем. Тогда вопрос у меня встречный: они опасаются, что их продукция не пройдет контроль и требования к этому стандарту? А там достаточно высокие требования. Может, они этого боятся?» — заявил глава Союза виноделов РФ.

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Комментарии (20)

265036642
Ну что вы сразу набросились? У него же дегустации с утра до вечера.
муматор
цирк уродов.
265055770
Осталось еще продукцию ВАЗ в мерседесы переименовать, а немцев заставить искать себе новое название.
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