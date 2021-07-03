Глава Союза виноделов РФ назвал «шантажом» остановку поставок шампанского Moet. «Боятся, что их продукция не соответствует высоким требованиям»

«Я считаю, что это письмо — крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — подчеркнул Попович.

Накануне Moet Hennessy разослал партнерам письмо, в котором сообщил об остановке поставок шампанского в Россию. Изменения в федеральный закон требуют от них переименовать свою продукцию в «игристое вино». Закон подписан Путиным.



В интервью BFM Попович предположил, что Moet Hennessy просто боится конкуренции с российским шампанским. «Они боятся, что их продукция не соответствует стандарту игристых вин, тем высоким требованиям, которые мы закладываем. Тогда вопрос у меня встречный: они опасаются, что их продукция не пройдет контроль и требования к этому стандарту? А там достаточно высокие требования. Может, они этого боятся?» — заявил глава Союза виноделов РФ.

