Суд назначил условные сроки виновным в обрушении СКК

«Назначить Сергею Акименко, Дмитрию Смирнову и Николаю Иванову наказание в виде лишения свободы на два года условно с двухлетним испытательным сроком каждому», — цитирует приговор объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В пользу родственников погибшего с подсудимых взысканы солидарно 2,7 миллиона рублей — по 900 тысяч.
Сергей Акименко числился директором конторы «Техснаб», которой дали субподряд на демонтаж крыши СКК в январе 2020 года. Смирнов и Иванов исполняли роль прорабов. Они руководили действиями газорезчиков на крыше.
Уголовное дело расследовалось по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Подсудимые просили о прекращении дела, суд им отказал.
Об идеологах демонтажа СКК для строительства новой хоккейной арены — в материале «Фонтанки».