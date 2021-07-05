Суд назначил условные сроки виновным в обрушении СКК

«Назначить Сергею Акименко, Дмитрию Смирнову и Николаю Иванову наказание в виде лишения свободы на два года условно с двухлетним испытательным сроком каждому», — цитирует приговор объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



В пользу родственников погибшего с подсудимых взысканы солидарно 2,7 миллиона рублей — по 900 тысяч.

Сергей Акименко числился директором конторы «Техснаб», которой дали субподряд на демонтаж крыши СКК в январе 2020 года. Смирнов и Иванов исполняли роль прорабов. Они руководили действиями газорезчиков на крыше.