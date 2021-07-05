FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
21
Печать

Суд назначил условные сроки виновным в обрушении СКК

Московский районный суд Петербурга признал виновными трех человек в обрушении СКК и гибели рабочего Матвея Кучерова. Фигуранты получили условные сроки.

«Назначить Сергею Акименко, Дмитрию Смирнову и Николаю Иванову наказание в виде лишения свободы на два года условно с двухлетним испытательным сроком каждому», — цитирует приговор объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В пользу родственников погибшего с подсудимых взысканы солидарно 2,7 миллиона рублей — по 900 тысяч.

Сергей Акименко числился директором конторы «Техснаб», которой дали субподряд на демонтаж крыши СКК в январе 2020 года. Смирнов и Иванов исполняли роль прорабов. Они руководили действиями газорезчиков на крыше.

Уголовное дело расследовалось по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Подсудимые просили о прекращении дела, суд им отказал.

Об идеологах демонтажа СКК для строительства новой хоккейной арены — в материале «Фонтанки».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

hal9000
Прорабы виновны в убийстве...а за разрушение СКК ответственнен тот кто сейчас строит..и он это знает...
dimas062
Не имейте, граждане, ничего общего с господрядами - деньги крадут чинуши, а сидеть вам.
Opioman
Вот это настоящий позор нашей правоохранительной (и слово то какое глупое для этого) системе, по уму за такой вердикт должны сидеть и прокуроры явно заинтересованные и судьи. Рука руку моет
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний