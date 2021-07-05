Марокко отправляет российских туристов на самоизоляцию

Власти Марокко ужесточают правила въезда для граждан России из-за ситуации с пандемией коронавируса спустя всего три недели после облегчения въезда. Россию, наряду с Египтом и Тунисом, внесли в так называемую группу «Б», куда входят страны с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом 5 июля со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Presse сообщает «Интерфакс».



Впредь туристы из РФ должны показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до въезда. Требование распространяется и на вакцинированных граждан, несмотря на то, что власти Марокко ещё в марте зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Путешественники из РФ, у кого имеется сертификат о получении прививки, одобренной Марокко, могут не находиться на карантине. Непривитые туристы или те, кто не прошли вакцинацию полностью, начиная с 7 июля 2021 года будут обязаны находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Повторный ПЦР-тест придется сдать на девятый день.

