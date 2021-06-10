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Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Россия официально возобновляет с 10 июня авиасообщение с рядом стран, которое было прервано в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией ещё в конце мая этого года. Так, с четверга российские перевозчики при желании смогут открыть регулярные прямые рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Также возможно чартерное авиасообщение с Албанией.

Как пишет агентство, почти на всех направлениях действует квота на полёты между Москвой и столицей принимающей страны — не чаще, чем два рейса в неделю. Квота в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва — Люксембург, Москва — Бейрут и Москва — Тирана. Ни одна российская авиакомпания на данный момент не заявила о планах открыть регулярные прямые рейсы по новым направлениям, уточняет ТАСС.

Сейчас международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу и Сейшелы.

Ранее «Фонтанка» писала о возобновлении автобусных рейсов из Петербурга в Финляндию и Эстонию.

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