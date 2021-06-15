Марокко облегчило въезд в страну для привитых россиян

Марокко сняло ограничения для туристов из России.
«Россия вошла в марокканский список «А» как страна с положительными показателями по контролю уровня заболеваемости и распространения коронавируса. <...> С 15 июня нововведения вступают в силу», — сообщает 15 июня Ассоциация туроператоров России.
Для въезда в королевство привитым «Спутником V» россиянам не нужно будет делать ПЦР-тесты. Всем остальным придется предоставить результаты тестирования на коронавирус.
Россия открыла авиасообщение с самой западной страной Магриба 10 июня. Сначала планировалось запустить рейс в столицу Рабат, однако затем точка назначения была изменена на крупный аэрохаб в Касабланке.
«Марокко пусть и не является массовым направлением, но в прошлые годы было стабильно востребовано у определенной аудитории российских туристов», — отмечают туроператоры. С начала пандемии в королевстве выявили 524 тысячи заболевших COVID-19.