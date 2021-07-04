У индийского штамма коронавируса «Дельта» нашли новые симптомы

Индийский штамм коронавируса «Дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом 4 июля ТАССу рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.



«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)», — заявил он.

