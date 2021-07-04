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У индийского штамма коронавируса «Дельта» нашли новые симптомы

Индийский штамм коронавируса «Дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом 4 июля ТАССу рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.

«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)», — заявил он.

Врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил слова коллеги и уточнил, что для штамма «Дельта» характерен «желудочный ковид». Напомним, «Фонтанка» первой сообщила об обнаружении «Дельты» в России.

Вариант коронавируса «Дельта плюс» вызвал обеспокоенность экспертов ВОЗ. Как отметила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Заразиться «Дельта плюс» можно, просто пройдя мимо больного без маски. Тем не менее в ВОЗ подчеркивают, что большинство существующих вакцин от коронавируса помогают предотвратить если не заражение, то тяжелое течение болезни.

Подробнее о распространении новых штаммов коронавируса на территории России и способах замедлить его ускорившуюся эволюцию читайте в публикации «Фонтанки».

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Комментарии (12)

262126571
У меня друг так переносил предыдущий штамм в декабре. Неделя температуры 39 и постоянный понос. Похудел за неделю на 9 кг.
Печенеги и половцы
🦠 Они нас долго изучали, теперь попытаются уничтожить наш мозг. Прививайтесь кто ещё способен адекватно мыслить.
264527831
А это публикация не заразная? Прочитал и в сортир. Предлагаю Фонтанку объявить бесковидной зоной и вход по QR.
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