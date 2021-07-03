автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Четвертьфинал Евро-2020 Швейцария — Испания стал последним для Петербурга на этом турнире. Его проводили открытием новой фан-зоны на Дворцовой площади, вопреки всем протестам Эрмитажа. Отдел спорта «Фонтанки» побывал на главной площади Петербурга и увидел, как и за кого болели в самом сердце города.

Изначально в Петербурге работали две официальные фан-зоны для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу — на Конюшенной площади и у СК «Юбилейный». На игры сборной России они набивались под завязку, но матчи остальных команд болельщиков привлекали не так сильно. Несмотря на это, а также на тот факт, что сборная России уже вылетела из турнира, на Дворцовой вдруг открылась третья фан-зона.



Судя по всему, таково было требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА): фан-зоны должны располагаться в исторических местах принимающих городов. Однако руководство Эрмитажа было против появления городка болельщиков на Дворцовой. В 2018 году во время чемпионата мира Международная федерация футбола (ФИФА) пошла навстречу. УЕФА свои требования продавил.

«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу, — заявили в Эрмитаже. — Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход».



Там также вспомнили каток, который работал на Дворцовой в 2008 году и до сих пор вызывает в музее чувство стыда.

«События, происходящие на Дворцовой площади, оказываются знаковыми для своего времени. Поэтому обращаться с нею надо осторожно, что Эрмитаж и делает, в присущей ему манере, стараясь оберегать культуру от использования её в политических играх», — добавили в музее.

Для обеспечения безопасности привлекли дополнительные расчеты Росгвардии, а также организовали усиленное патрулирование периметра зданий музейного комплекса и выставили дополнительные посты сотрудников Службы музейной безопасности. Но, кажется, работники культуры волновались зря.



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Максимально допустимая посещаемость фан-зоны — три тысячи человек. Вечером 2 июля на Дворцовой на пике было около 500 человек. Всё-таки, при всем уважении, Швейцария и Испания не вызывают большого отклика в сердцах отечественных болельщиков. А иностранцы отправлялись сразу на стадион. Визуально швейцарцев было немного больше испанцев, притом что ранее министерство здравоохранения этой страны выступило с рекомендацией воздержаться от поездки в Петербург из-за третьей волны коронавируса в городе. Финны вот уже пострадали. Однако приехавших из Швейцарии это не особо волновало. Они были счастливы настолько, что пели гимн России. Было немало и возрастных иностранных любителей футбола. Приехал даже 72-летний испанский болельщик Маноло Касерес, давно получивший даже персональную статью на «Википедии» за свою преданность национальной сборной.



Но на Дворцовой иностранцев почти не было. Корреспондент «Фонтанки» заметил лишь пару турок, примерно столько же немцев и одного испанца. Испанец, несмотря на важность момента для его команды, пришел без опознавательных знаков и скромно стоял с краю. По его словам, он недавно прилетел в Петербург, решив совместить приятное с полезным: посмотреть матчи Евро-2020 и навестить русскую жену. После такого заявления появилась куча дополнительных вопросов, но испанец тактично отказался от дальнейшего разговора.

При этом флаги Испании и Швейцарии были заметны в толпе. Но владельцами их были без исключения россияне. Один молодой человек особенно переживал за испанцев: стоял, повязав оранжево-красное полотнище, как плащ, и от волнения держал руки у рта. Героя звали Михаил — студент из Петербурга. Флаг взял из домашней коллекции, а вообще болеет за Италию.

— В данном матче болею за Испанию, потому что у них хорошая игра, молодой состав, отличный тренер, — признался Михаил. — Играют с самоотдачей. Еще переживаю за Украину — вообще красавчики, желаю им удачи с Англией.



Еще одна девушка с испанским флагом объяснила свой выбор просто: «Красивые футболисты играют в красивый футбол». Другая заявила, что училась в Испании.

«Швейцарцев» было значительно меньше. Свой выбор они сделали потому, что у команды «есть сила воли». Нашелся в толпе и самый грустный болельщик этого дня, обернутый во флаг Франции. Сборная этой страны — действующий чемпион мира. По всем прогнозам, французы должны были играть 2 июля в Петербурге с Испанией, но в 1/8 финала сенсационно вылетели после проигрыша швейцарцам. Молодой человек представился Иваном из Москвы. Купил билет до Петербурга заранее, чтобы увидеть игру любимой сборной. Когда французы вылетели, решил ничего не менять и съездить просто в свое удовольствие.

— Даже представить не мог, что они проиграют Швейцарии, — признался Иван.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В целом обстановка в фан-зоне была миролюбивая. Досмотр на входе жесткий. На краю стояли ларьки с напитками — исключительно безалкогольными. Цены кусались — за баночку пива-нулевки просили 300 рублей. Желающих приобрести столь ценный напиток замечено не было. Еще продавали минералку и газировку, но и они не пользовались популярностью. Так что заработать у УЕФА тут не особо получилось.



автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Коронавирусные ограничения тоже соблюдались строго. Волонтеры на протяжении всего матча следили за тем, чтобы у всех маски были не просто надеты, а полностью закрывали рот и нос. Тем, у кого их не было, тут же выдавали новые.

— А если я откажусь? — спрашиваю у милой девушки, которая подошла с улыбкой напомнить о том, что маску нужно натянуть на нос.

— Мы позовем сотрудника, вас выведут за пределы зоны, посадят на 15 суток, и вы не сможете досмотреть футбол, — не прекращая улыбаться, ответила она.

Другой волонтер рассказал, что на Дворцовой ярых противников масок пока не было, но на Конюшенной площади нескольких таких человек приходилось выводить. Обходились, правда, без задержаний. Опрошенные зрители признались, что пришли на площадь в самый разгар третьей волны, потому что не боятся заболеть.

— Эпидемия уже год продолжается, уже устали бояться, — сказала одна из зрительниц.

Из десяти опрошенных вакцинировались только двое.

Несмотря на преобладание испанских флагов, большинство болели всё-таки за Швейцарию. Гол косовского швейцарца Джердана Шакири они встретили ликованием, а поражение в серии послематчевых пенальти — всеобщим вздохом разочарования. После окончания матча фан-зона почти полностью опустела, хотя ведущий призывал не расходиться, ведь впереди был, по его словам, «скрытый финал» Бельгия — Италия. Но ни столь громкая вывеска, ни тот факт, что впереди суббота, людей не остановили.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»