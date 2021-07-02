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В Эрмитаже возмутились фан-зоной Евро-2020 на Дворцовой площади. «Оберегать культуру от использования её в политических играх»

Эрмитаж оскорбился фан-зоной Евро-2020 на Дворцовой площади в Петербурге

Эрмитаж вместе с правоохранительными органами принимает дополнительные меры безопасности в связи с появлением дополнительной фан-зоны чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом говорится в заявлении на сайте музея 2 июля.

«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — заявили в Эрмитаже.

И напомнили, что в ФИФА в 2018 году во время чемпионата мира по футболу отказались от «примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади». «Напомним также, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007–2008 годах, также навязанный внешним давлением», — подчеркнули в музее.

Для обеспечения безопасности привлечены дополнительные расчеты Росгвардии, а также организовано усиленное патрулирование периметра зданий музейного комплекса и выставлены дополнительные посты сотрудников Службы музейной безопасности.

«Так сложилось, что события, происходящие на Дворцовой площади, оказываются знаковыми для своего времени. Поэтому обращаться с нею надо осторожно, что Эрмитаж и делает в присущей ему манере, стараясь оберегать культуру от использования её в политических играх», — подытожили в Эрмитаже.

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Комментарии (7)

265924432
Чуть выше новость про рефрижератор для умерших от ковида около первого меда, надо этот рефрижератор поставить на дворцовой, пусть народ заценит загрузку ковидных тел.
xepnuminu
эх, были времена когда-то.
пиво, музыка на дворцовой...
266081655
Да тут всех уже давно используют.... В политических целях......
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