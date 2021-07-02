«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход», — заявили в Эрмитаже.

И напомнили, что в ФИФА в 2018 году во время чемпионата мира по футболу отказались от «примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади». «Напомним также, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007–2008 годах, также навязанный внешним давлением», — подчеркнули в музее.



Для обеспечения безопасности привлечены дополнительные расчеты Росгвардии, а также организовано усиленное патрулирование периметра зданий музейного комплекса и выставлены дополнительные посты сотрудников Службы музейной безопасности.



«Так сложилось, что события, происходящие на Дворцовой площади, оказываются знаковыми для своего времени. Поэтому обращаться с нею надо осторожно, что Эрмитаж и делает в присущей ему манере, стараясь оберегать культуру от использования её в политических играх», — подытожили в Эрмитаже.

