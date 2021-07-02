Группа швейцарских болельщиков пыталась спеть гимн России. Неподалеку девушки танцевали фламенко. Замечен был также Старик Хоттабыч с воздушными шариками.
автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Визуально швейцарцев больше, чем испанцев, притом, что ранее официальные власти страны предостерегли своих граждан от поездки в Петербург из-за вспышки коронавируса. В том числе приехал тот самый швейцарский фанат, ставший мировой знаменитостью из-за своих эмоций.
автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»