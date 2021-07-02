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Швейцарские болельщики пели гимн России, а рядом танцевали фламенко. Смотрите, как отжигали перед последним матчем Евро-2020 в Петербурге

Швейцарские и испанские болельщики собрались на «Газпром Арене», где в эти минуты идёт матч с участием сборных этих стран. Как передает корреспондент «Фонтанки», обстановка перед стадионом за несколько минут до начала матча была максимально весёлой.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Группа швейцарских болельщиков пыталась спеть гимн России. Неподалеку девушки танцевали фламенко. Замечен был также Старик Хоттабыч с воздушными шариками.

автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Визуально швейцарцев больше, чем испанцев, притом, что ранее официальные власти страны предостерегли своих граждан от поездки в Петербург из-за вспышки коронавируса. В том числе приехал тот самый швейцарский фанат, ставший мировой знаменитостью из-за своих эмоций.

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автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Coulthard
Им-то что, экономика и медицина о-го-го! Быстро справятся с болезнью вернувшихся, а нам как расхлёбывать - не представляю...
262224921
Маски , перчатки ?
Набеглов
Очередная примитивная постановка. Как в Рио нашу сборную калинкоймалинкой и катюшей встретили. Типа бразильцы.
Интересно отгулами они возьмут или сверхурочными.
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