Мужчина в конце основного времени испытал весь спектр эмоций: от горя, когда его национальная команда проигрывала, до безумного счастья, когда швейцарские футболисты сравняли.



После этого он собирался приехать в Петербург на четвертьфинал, но не сумел купить билет. Тогда в Twitter Лутенбах обратился к авиакомпании Swiss Air: «Не найдется ли билета, если я соберу сколько надо ретвитов?» Собирать ретвиты не понадобилось. Луке достали билеты, и вот он теперь здесь.