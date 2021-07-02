Вы наверняка встречали его фотографии в социальных сетях.
Мужчина в конце основного времени испытал весь спектр эмоций: от горя, когда его национальная команда проигрывала, до безумного счастья, когда швейцарские футболисты сравняли.
После этого он собирался приехать в Петербург на четвертьфинал, но не сумел купить билет. Тогда в Twitter Лутенбах обратился к авиакомпании Swiss Air: «Не найдется ли билета, если я соберу сколько надо ретвитов?» Собирать ретвиты не понадобилось. Луке достали билеты, и вот он теперь здесь.
У «Газпром Арены» Луку многие узнавали, а он охотно откликался на просьбы о совместном фото. Только на вопрос, готов ли он на камеру повторить свои эмоции, швейцарец дал отрицательный ответ. «Давайте дождёмся игры», — сказал он.
Сборные Швейцарии и Испании сыграют в Петербурге 2 июля за выход в полуфинал Евро-2020. Начало в 19:00. Эта игра станет последней для города в рамках турнира. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне.