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В Петербург приехал тот самый швейцарский болельщик, ставший звездой после матча с Францией

У стадиона «Газпром Арена» в Петербурге 2 июля корреспондент «Фонтанки» заметил, возможно, самого известного сейчас болельщика в мире. Это 28-летний швейцарец Лука Лутенбах, ставший мировой знаменитостью после игры 1/8 финала своей сборной с Францией.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Вы наверняка встречали его фотографии в социальных сетях.

Мужчина в конце основного времени испытал весь спектр эмоций: от горя, когда его национальная команда проигрывала, до безумного счастья, когда швейцарские футболисты сравняли.

После этого он собирался приехать в Петербург на четвертьфинал, но не сумел купить билет. Тогда в Twitter Лутенбах обратился к авиакомпании Swiss Air: «Не найдется ли билета, если я соберу сколько надо ретвитов?» Собирать ретвиты не понадобилось. Луке достали билеты, и вот он теперь здесь.

У «Газпром Арены» Луку многие узнавали, а он охотно откликался на просьбы о совместном фото. Только на вопрос, готов ли он на камеру повторить свои эмоции, швейцарец дал отрицательный ответ. «Давайте дождёмся игры», — сказал он.

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Сборные Швейцарии и Испании сыграют в Петербурге 2 июля за выход в полуфинал Евро-2020. Начало в 19:00. Эта игра станет последней для города в рамках турнира. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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