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Голикова открывает Кубань для непривитых

Постановление об антикоронавирусных мерах в Краснодарском крае будет снова изменено. Об этом 2 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, не привитые от COVID-19 россияне всё же смогут посетить курорты Кубани, однако им должны будут сделать прививку на месте в течение трех дней. Кроме того, граждане с медотводом от прививки могут приехать со свежими результатами ПЦР-теста (72 часа).

Ранее о том, что в Краснодарский край будут пускать переболевших коронавирусом туристов, заявила глава Роспотребнадзора.

Как писала «Фонтанка», курорты Краснодарского края с 1 июля будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории края собирались принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. В Российском союзе туриндустрии уже заявили, что прием только привитых туристов сорвёт сезон на Кубани. Антипрививочники массово сдают путевки в Сочи.

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Комментарии (5)

magellan
Вобщем можно ехать!
Oleg_I
Полный бардак у вас во власти, господа. А Володя Путин только "с народом" разговаривает, да "исторические статьи" сочиняет, совсем уже поехал. Ох и времечко...
Redneck Riviera
Только баран может на такое согласиться - в свой отпуск уехать от дома, там постояв в очередях с бумажками в руках, ширнуться неведомой жижей, чтобы потом в отеле лежать с температурой 39 и стучащими зубами, а затем собрать вещи и поехать домой.
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