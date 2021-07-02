Голикова открывает Кубань для непривитых

Постановление об антикоронавирусных мерах в Краснодарском крае будет снова изменено. Об этом 2 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



По ее словам, не привитые от COVID-19 россияне всё же смогут посетить курорты Кубани, однако им должны будут сделать прививку на месте в течение трех дней. Кроме того, граждане с медотводом от прививки могут приехать со свежими результатами ПЦР-теста (72 часа).



Ранее о том, что в Краснодарский край будут пускать переболевших коронавирусом туристов, заявила глава Роспотребнадзора.

